Platges Netes detecta un alt grau d'incivisme a l'aparcament de Grifeu de Llançà

Els voluntaris de l'entitat han recollit quinze quilos de brossa a la platja i el seu entorn

Els voluntaris participants en la neteja de la platja de Grifeu

Els voluntaris participants en la neteja de la platja de Grifeu / Platges Netes

Santi Coll

Santi Coll

Llançà

El col·lectiu Platges Netes de Llançà ha dut a terme la seva primera acció ambiental de tardor a la zona de Grifeu, coincidint amb l'estrena d'una nova junta directiva. La neteja s'ha fet tant a la platja com en el seu entorn, amb la sorpresa de trobar nombroses deixalles a l'aparcament públic situat a tocar l'N-260, segons comenta l'entitat.

Platges Netes destaca que "tot i que, a primer cop d'ull, semblava que la platja era força neta, es van recollir 12 quilograms de brossa: un munt de burilles, plàstics i envasos diversos de vidre, llaunes i alguns objectes estranys, com ara una dutxa, un mòbil i unes ulleres. La brossa més voluminosa es va recollir a la zona de l'aparcament, tot i que hi ha nombroses papereres".

Un moment de la neteja duta a terme a la platja de Grifeu

Un moment de la neteja duta a terme a la platja de Grifeu / Platges Netes

L'Associació ambientalista agraeix "la participació dels voluntaris, entre els quals alguns membres de Platges Netes Colera - Portbou, en aquesta primera acció de neteja de la nova junta i animem a tothom qui vulgui unir-se en properes convocatòries. Un cop acabada la feina i, aprofitant que finalment el sol ens va voler acompanyar, vam compartir una estona de cafè i tertúlia, on es va posar de manifest la nostra voluntat de continuar amb el projecte de mantenir netes les nostres platges".

Una feina de llarg recorregut

Platges Netes s'ha significat aquests darrers anys per la seva activa presència a la Mar d'Amunt en accions d'endreça del litoral entre la tardor i la primavera. El balança de la feina feta fins ara es resumeix en tones de deixalles retirades del front de mar, una part provinents dels temporals i la majoria a causa de l'incivisme ciutadà.

