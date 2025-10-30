Platges Netes detecta un alt grau d'incivisme a l'aparcament de Grifeu de Llançà
Els voluntaris de l'entitat han recollit quinze quilos de brossa a la platja i el seu entorn
El col·lectiu Platges Netes de Llançà ha dut a terme la seva primera acció ambiental de tardor a la zona de Grifeu, coincidint amb l'estrena d'una nova junta directiva. La neteja s'ha fet tant a la platja com en el seu entorn, amb la sorpresa de trobar nombroses deixalles a l'aparcament públic situat a tocar l'N-260, segons comenta l'entitat.
Platges Netes destaca que "tot i que, a primer cop d'ull, semblava que la platja era força neta, es van recollir 12 quilograms de brossa: un munt de burilles, plàstics i envasos diversos de vidre, llaunes i alguns objectes estranys, com ara una dutxa, un mòbil i unes ulleres. La brossa més voluminosa es va recollir a la zona de l'aparcament, tot i que hi ha nombroses papereres".
L'Associació ambientalista agraeix "la participació dels voluntaris, entre els quals alguns membres de Platges Netes Colera - Portbou, en aquesta primera acció de neteja de la nova junta i animem a tothom qui vulgui unir-se en properes convocatòries. Un cop acabada la feina i, aprofitant que finalment el sol ens va voler acompanyar, vam compartir una estona de cafè i tertúlia, on es va posar de manifest la nostra voluntat de continuar amb el projecte de mantenir netes les nostres platges".
Una feina de llarg recorregut
Platges Netes s'ha significat aquests darrers anys per la seva activa presència a la Mar d'Amunt en accions d'endreça del litoral entre la tardor i la primavera. El balança de la feina feta fins ara es resumeix en tones de deixalles retirades del front de mar, una part provinents dels temporals i la majoria a causa de l'incivisme ciutadà.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Una segona vida per la Riba, una gossa salvada in extremis d'un sacrifici il·legal a l'Empordà
- Els 2.000 treballadors d'Amazon al Far d'Empordà
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Tindrem una segona comissaria de la Guàrdia Urbana a la ciutat”
- El Figueres rescindeix el contracte d'Hèctor Simón
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “L’Alt no és una comarca qualsevol, necessita molta més atenció policial i judicial”