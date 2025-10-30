Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pàrquing del Port Esportiu de Roses torna a oferir dues hores d’estacionament gratuït fins a Setmana Santa

A partir d’aquest dissabte, 1 de novembre, el pàrquing del Port Esportiu de Roses tornarà a oferir al públic en general dues hores d’estacionament gratuït. Es tracta d’una iniciativa que ja es va implementar la passada temporada baixa i que ara es recupera amb l’objectiu d’afavorir l’accés obert i còmode al front marítim durant els mesos d’hivern.

Amb aquesta mesura, el Port vol facilitar que tant veïns com visitants puguin gaudir de la zona portuària, la seva oferta gastronòmica i comercial o, simplement, fer un passeig a tocar del mar sense haver de preocupar-se pel tiquet d’aparcament.

L’avantatge de les dues hores gratuïtes es mantindrà fins a Setmana Santa, moment en què s’activaran els horaris i les tarifes habituals de la temporada alta.

