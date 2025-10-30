Aparcament
El pàrquing del Port Esportiu de Roses torna a oferir dues hores d’estacionament gratuït fins a Setmana Santa
A partir d’aquest dissabte, 1 de novembre, el pàrquing del Port Esportiu de Roses tornarà a oferir al públic en general dues hores d’estacionament gratuït. Es tracta d’una iniciativa que ja es va implementar la passada temporada baixa i que ara es recupera amb l’objectiu d’afavorir l’accés obert i còmode al front marítim durant els mesos d’hivern.
Amb aquesta mesura, el Port vol facilitar que tant veïns com visitants puguin gaudir de la zona portuària, la seva oferta gastronòmica i comercial o, simplement, fer un passeig a tocar del mar sense haver de preocupar-se pel tiquet d’aparcament.
L’avantatge de les dues hores gratuïtes es mantindrà fins a Setmana Santa, moment en què s’activaran els horaris i les tarifes habituals de la temporada alta.
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- “Figueres, ciutat de merda”
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: "Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé"
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- El figuerenc Arià Heras guanya el títol de Míster Talent a la final de Míster Espanya
- Aquest és el programa de les Fires de Girona 2025
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria