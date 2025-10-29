Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Qualifiquen d'"excel·lent" l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres

Així ho constaten els resultats del Pla d’Enquestes de Satisfacció de Catalunya, segons els quals la Fundació Salut Empordà obté una puntuació global del 99,3%, davant del 96% de mitjana dels hospitals catalans

Imatge d’arxiu de l’atenció hospitalària a l’Hospital de Figueres.

Imatge d’arxiu de l’atenció hospitalària a l’Hospital de Figueres. / FSE

J.L.N.

Figueres

La ciutadania ha qualificat d'"excel·lent" l’atenció que reben les persones ingressades a l’Hospital de Figueres. Així ho evidencien els resultats del Pla d’Enquestes de Satisfacció de Catalunya (PLAENSA) 2025, impulsat pel Departament de Salut. Les dades, que corresponen a la valoració de l’atenció hospitalària amb internament d’aguts a la Fundació Salut Empordà (FSE), destaquen per l’elevat nivell de satisfacció i la qualitat de l’atenció percebuda, amb nombrosos indicadors que superen els estàndards d’excel·lència establerts a nivell català.

Entre aquests indicadors, dos destaquen com a punts forts en la valoració de les persones usuàries: el tracte del personal sanitari, amb un 99,3% (davant del 96% a Catalunya), i la informació sobre l’operació, amb un 98,6% (en comparació amb el 93,8% a nivell català). A més, dos altres paràmetres també se situen per sobre dels estàndards: la satisfacció global, amb una puntuació de 8,60 (versus 8,45 a Catalunya), i la fidelització, que arriba al 95,7%, clarament superior a la mitjana catalana del 90,8%.

Els resultats reflecteixen una valoració molt positiva en tots els paràmetres analitzats, amb només dues excepcions que se situen lleugerament per sota de l’estàndard català: el temps d’espera en llista, amb un 65,1% (davant del 68,5% a Catalunya), i el fet de compartir habitació, amb un 73% (en comparació amb el 81,7% a nivell català).

Resultats que "ajuden a millorar"

Des de la FSE es valora molt positivament les qualificacions de l'enquesta PLAENSA. En aquest sentit, Núria Vergés, que està al capdavant de la Direcció de Gestió de Pacients i Ciutadania, destaca que "són resultats que ens ajuden a millorar i avançar pel camí de l’excel·lència en l’atenció a les persones usuàries".

L’estudi de percepció, experiència i satisfacció amb el servei d’atenció hospitalària amb internament l’ha dut a terme la Unitat d’Avaluació i Experiència del Pacient en el marc del Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció de les persones usuàries (PLAENSA) del Servei Català de la Salut. L'objectiu general d’aquesta enquesta de Salut és conèixer l’experiència de pacient i mesurar el grau de satisfacció i fidelitat de la ciutadania atesa pel Servei Català de la Salut respecte al servei d’atenció hospitalària amb internament. Aquestes dades reflecteixen l’esforç constant dels professionals i dels centres per oferir una atenció de qualitat, humana i centrada en les persones.

