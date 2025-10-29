Roses
La pista entre Punta Falconera i la carretera Montjoi tallada per "inestabilitat geològica"
L’Ajuntament de Roses ha prohibit la circulació, tant de vehicles de tot tipus com de persones
L’Ajuntament de Roses ha tallat la pista entre Punta Falconera i la carretera Montjoi per "inestabilitat geològica" i ha prohibit la circulació, tant de vehicles de tot tipus com de persones.
Es tracta d’una mesura preventiva per a la seguretat de persones i béns, després que els serveis tècnics del Departament de Territori de la Generalitat hagin detectat perills en el terreny situat al punt que coincideix amb el revolt que inicia la pujada cap a la carretera, a l’antic front d’explotació de la pedrera.
L’Ajuntament, de forma coordinada amb el Parc Natural i el Departament de Territori de la Generalitat, està avaluant la situació per eliminar el risc en la major brevetat possible.
Fins a la reobertura del pas en aquest tram de pista, el regidor d’Infraestructures i Serveis, Lluís Espada, fa una crida a la responsabilitat i prudència per part de la ciutadania, a qui demana "respectar la senyalització i abstenir-se d’accedir a l’àrea tallada, ja sigui a peu com amb qualsevol tipus de vehicle, fins que es restableixi el pas amb totes les garanties".
