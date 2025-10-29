Medi ambient
Nou sistema de gestió de barreres a l’aparcament del Cortalet per millorar l’accés als Aiguamolls de l’Empordà
Les persones empadronades als municipis que formen part del Parc, així com els socis i sòcies de les entitats IAEDEN i AAPNE, podran aparcar de manera gratuïta
Aquest dimecres ha entrat en funcionament el nou sistema de gestió de barreres de l’aparcament del Cortalet, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta actualització té com a objectiu millorar l’organització de l’espai i facilitar l’accés als visitants que s’hi desplacen per gaudir d’aquest entorn natural emblemàtic.
Un dels aspectes més destacats de la nova mesura és que les persones empadronades als municipis que formen part del Parc, així com els socis i sòcies de les entitats IAEDEN i AAPNE, podran aparcar de manera gratuïta.
Per tal de beneficiar-se d’aquesta gratuïtat, els habitants dels municipis del Parc hauran de presentar el certificat d’empadronament al centre d’informació, mentre que els membres de la IAEDEN i de l’AAPNE hauran d’acreditar-se amb el rebut de soci que confirmi que estan al corrent de pagament.
Amb aquesta mesura, "el Parc vol reconèixer el vincle del territori amb la seva gent i amb les entitats que treballen per a la conservació i la divulgació dels seus valors naturals", apunten.
