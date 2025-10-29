Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ampliació dels vestidors del camp de futbol de Palau-saverdera costa més de 86.000 euros

S’ha construït un nou magatzem de 10,5 metres quadrats i una sala polivalent de 50 metres quadrats

Els vestidors del camp.

Els vestidors del camp. / Aj. de Palau-saverdera

Joan Soler

Palau-saverdera

Recentment s’han finalitzat les obres d’ampliació dels vestidors del camp de futbol de Palau-saverdera. S’ha construït un nou magatzem de 10,5 metres quadrats i una sala polivalent de 50 metres quadrats.

Les obres, executades per l’empresa Obres Anglès SL, han tingut un cost final de 86.297,96 euros, i l’Ajuntament compta amb una subvenció de 64.695,05 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per finançar-les parcialment.

Renovació la tanca perimetral

Aquesta actuació complementa les que es van dur a terme el passat mes de març, quan una inversió de 35.830,50 euros (IVA inclòs) va permetre renovar la tanca perimetral, el paviment de les banquetes, reparar els metacrilats trencats, substituir les xarxes de les porteries i instal·lar unes grades per al públic.

Fa poques setmanes també s’hi van instal·lar focus LED per substituir les làmpades existents. Aquesta actuació, amb un cost de 25.949,06 euros (IVA inclòs), es va finançar parcialment —juntament amb la renovació dels focus de la pista poliesportiva— amb una subvenció de la Diputació de Girona de 17.327,92 euros.

