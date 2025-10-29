Salut
L'Escala rema cap a la recuperació de les persones que han patit càncer
El Club Nàutic l’Escala, en col·laboració amb l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, impulsa tres noves activitats nàutiques terapèutiques per millorar el benestar dels pacients
Aquestes iniciatives, que formen part del projecte "Salut Blava", inclouen sessions de vela lleugera, navegació amb embarcacions adaptades i Dragon Boat
El Club Nàutic l’Escala i l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala impulsen tres noves activitats nàutiques terapèutiques amb l’objectiu de millorar el benestar físic i emocional de pacients. D’aquesta manera, l’ús del mar i les activitats marítimes es consoliden com una eina terapèutica i s’incorporen a les propostes de salut comunitària que ofereix l’ABS per a la recuperació física i emocional de pacients, l’anomenada "Salut Blava".
Aquest projecte té com a punt de partida la prova pilot pionera que es va dur a terme els mesos de juny i juliol, amb el suport de la Universitat de Barcelona i el Dipsalut, en què pacients amb trastorns d’ansietat de l’ABS l’Escala participaven en sessions de navegació de vela lleugera del Club Nàutic l’Escala per a millorar el seu benestar emocional. La prova es va fer en el marc del postgrau d’especialització en Benestar Psicològic amb "Salut Blava" de la UB, s’ha iniciat un estudi innovador que vol avaluar l’impacte real de les activitats nàutiques sobre la salut mental. L’objectiu és clar: demostrar com la connexió amb el mar pot millorar l’estat emocional de les persones.
Aquest mes d’octubre, es reprendrà aquesta activitat de vela lleugera i s’amplien les propostes relacionades amb el mar per adreçar-se a nous grups de pacients.
S’estrenarà la de navegació amb embarcacions adaptades per a persones amb una discapacitat temporal. La finalitat és accelerar la seva recuperació i millorar la condició física mitjançant l’activitat marítima.
Dragon Boat
La tercera proposta consisteix en el Dragon Boat (Bot Dragó) que, gràcies al suport econòmic de la Fundació "La Caixa", aquest curs 2025-2026 es podrà oferir de manera gratuïta. És una modalitat de piragüisme provinent d’antigues tradicions xineses amb la figura del drac com a símbol principal. És apte per a tothom, fàcil d’aprendre, no necessita experiència prèvia i permet als palistes practicar exercici físic a l’aire lliure, reforçant el sentit d’equip i l’objectiu comú.
Aquesta activitat està destinada a persones que hagin passat per qualsevol classe de càncer, buscant millorar la seva qualitat de vida i incidir en aspectes emocionals i socials com el treball en grup i l’autoestima. A més de comptar amb el finançament de la Fundació la Caixa, el Dragon Boat és possible per la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala i el Dipsalut, la implicació de la Fundació Salut Empordà i l’aportació logística i tècnica del Club Nàutic l’Escala.
Aquestes tres accions de "Salut blava" s’emmarquen dins l’àmplia oferta d’activitats de salut comunitària que l’ABS l’Escala reprèn aquest mes d’octubre després de l’aturada estiuenca. L’ABS compta amb una trentena de propostes gràcies a la col·laboració d’entitats locals com el Club Tennis Taula CER l’Escala, el Club Nàutic l’Escala i el Club Rem l’Escala.
Aquestes activitats inclouen propostes consolidades i novetats: des de tenis taula o futbol per a persones majors de 60 anys, fins a sessions per a persones cuidadores, per a àlgies cròniques o fragilitat, fins a grups de deshabituació tabàquica, menopausa o canvi d’hàbits alimentaris, passant per mindfulness, dansateràpia i Qi Gong.
Des de la Facultat de Psicologia de la UB, es constaten dos grans beneficis de la salut blava per a l’equilibri psicològic. Un, el contacte amb la mar i la contemplació, provoca que el ritme circadiari baixi i disminueixi la secreció de cortisol, és a dir, contribueix a la recuperació de l’estrès. Un altre és la restauració atencional: el cervell deixa de gestionar una sèrie d’inputs habituals en l’entorn urbà i passa a rebre estímuls molt senzills, com el so de les ones de la mar o la temperatura de l’aigua si ens banyem.
