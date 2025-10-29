Exercici 2026
L'Escala congela la pràctica totalitat dels impostos per al 2026
Pel que fa a les ordenances, es modifiquen per incloure noves bonificacions i per actualitzar la taxa del servei de subministrament d’aigua
El ple municipal de l’Ajuntament de l’Escala, celebrat aquest dilluns, ha aprovat les ordenances municipals per a 2026, que mantenen, un any més, congelada la pràctica totalitat dels impostos.
Pel que fa a les ordenances, es modifiquen per incloure noves bonificacions i per actualitzar la taxa del servei de subministrament d’aigua arran dels increments de costos derivats de la posada en funcionament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, que ha de millorar la qualitat del servei. El nou sistema tarifari elimina el cobrament mínim de 30 m³ i estableix una tarifa fixa de 7,5 € al mes més una part variable segons el consum, amb l’objectiu d’afavorir els consums més baixos. També s’hi incorporen bonificacions socials.
Les noves ordenances fixen, a més, una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI per a immobles on es desenvolupin activitats econòmiques de caràcter cultural de conservació i difusió del patrimoni artístic o històric del municipi declarades d’especial interès o utilitat municipal.
Igualment, s’aprova una bonificació del 95% de l’IIVTNU (plusvàlua) en les transmissions d’immobles i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades per causa de mort a favor de descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants, sempre que es compleixin simultàniament les condicions següents: que l’immoble estigui situat dins el terme municipal i que, en el termini màxim de dotze mesos des de la data de transmissió (data de defunció del causant), l’habitatge es llogui mitjançant contracte de lloguer assequible per un període mínim de cinc anys, o bé es posi a disposició de la borsa de lloguer assequible municipal —o d’un programa equivalent reconegut per l’Ajuntament— també per un període mínim de cinc anys.
Pacte Nacional per la Llengua
D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat una moció d'adhesió i impuls del Pacte Nacional per la Llengua.
