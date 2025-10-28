Exercici 2026
Roses aprova un pressupost de 48,4 milions, amb 2,4 milions en inversions per al 2026
La regidora d'Hisenda remarca que són prudents en inversions, però que s'aniran incrementant al llarg de l'any amb el romanent de tresoreria
L'Ajuntament de Roses ha aprovat un pressupost de 48,4 milions per al 2026 que contempla 2,4 milions d’euros en inversions, una xifra similar al del 2025 que se situava en 2,2 milions, però que es preveu anar incrementant al llarg de l'any amb fons del romanent de tresoreria. L'increment global del pressupost respecte al d'aquest any és d'1,09%.
La regidora d'Hisenda, Joana Pérez, va destacar que es tracta d'“una dotació inicial prudent en inversions, que s’anirà ampliant amb els romanents de tresoreria al llarg de l’any”.
Les principals actuacions previstes són la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les escoles Montserrat Vayreda, Els Grecs, Narcís Monturiol i a l’Oficina de Turisme (292.000 €); la reforma de l’accés a Roses per l’avinguda de Rhode (250.000 €); les obres d’asfaltatge (260.000 €); i la millora dels accessos als aparcaments de les cales del Cap de Creus (178.000 €).
També s’inclouen inversions en equipaments policials per valor de 203.000 euros i noves redaccions de projectes urbanístics i de serveis públics per prop de 290.000 euros.
L’import corresponent a l’Ajuntament, sense els pressupostos de les empreses de serveis municipals, serà de 44,6 milions, un 0,85% més que el 2025. La major part dels recursos es destinaran al manteniment i funcionament dels serveis públics, amb una despesa prevista de 42 milions, i a la incorporació de noves millores en seguretat, promoció econòmica i activitats culturals.
Entre les novetats, destaca la nova licitació del servei de transport urbà, que passa de 133.800 a 195.000 euros, i la creació de noves places de personal municipal, entre les quals hi ha un cap de conservació d’equipaments i transició energètica, un cap de disciplina d’habitatges d’ús turístic i una unitat de videovigilància amb un caporal i quatre agents.
També s’incrementen les partides destinades a activitats festives i culturals, com les Nits de Circ, el festival Podfest o la nova Fira Agroalimentària i Gastronòmica, així com les aportacions a la Càtedra d’Arqueologia, que passa de 135.000 a 195.000 euros. Les subvencions a entitats assistencials com Fadir i Creu Roja també augmenten, amb 5.000 euros addicionals cadascuna.
La regidora d’Economia i Hisenda, Joana Pérez González, va destacar que el pressupost “manté els tributs i taxes pràcticament inalterables, amb un augment de només el 0,39%, tot i l’increment constant del cost dels serveis i licitacions”.
1,4 en bonificacions fiscals
El pressupost municipal manté el suport a l’associacionisme local, amb 1,5 milions d’euros en subvencions a entitats culturals, esportives, juvenils i assistencials, i preveu 1,4 milions en bonificacions fiscals a famílies i contribuents.
Pel que fa a les empreses municipals, els comptes consolidats arriben als 6,77 milions d’euros, un 2,57% més que l’any anterior. Rosersa gestionarà 2,93 milions; Port de Roses, 2,64 milions; i Proder (Piscina Municipal), 1,19 milions.
Amb aquest pressupost, el govern municipal remarca que pretén mantenir la contenció fiscal i impulsar millores en sostenibilitat, seguretat i serveis públics, reforçant alhora la promoció econòmica i cultural de Roses.
