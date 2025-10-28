Política municipal
Marie L. Gournay és la nova alcaldessa de Pont de Molins després de la dimissió de Pere Borràs
Va assumir el càrrec en un ple extraordinari celebrat dijous passat a la tarda, amb la presència d'alguns veïns, però sense l'exalcalde
L’Ajuntament de Pont de Molins va veure, a principis de la setmana passada, com en un tancar i obrir d’ulls li plegava l’alcalde i regidor, el republicà Pere Borràs Pagès (Pont de Molins, 1952), el qual, l’any 2019, ja va ficar-se a la política municipal, sense poder entrar al consistori, mentre que el 2023 obtenia l’alcaldia per als republicans. El consistori va fer pública la renúncia de Borràs per "motius estrictament personals" i agraïa "sincerament la seva dedicació, el compromís i la tasca feta durant aquest temps al capdavant del consistori, sempre amb voluntat de servei públic i estima pel poble".
"La meva dimissió és per una desavinença en la metodologia política", manifestava Borràs, poc després que la regidora Marie L. Gournay Delaporte fos proclamada alcaldessa en funcions en un ple extraordinari celebrat dijous passat a la tarda, amb la presència d'alguns veïns, però sense Pere Borràs.
"No podem deixar d’agrair la feina feta pel senyor Borràs, com ara l’escola i la llar d’infants", va dir Gournay en començar la sessió, que va durar uns vint minuts. "Hi ha molts de temes que el govern anterior no va poder acabar, però treballaré amb rigor", va apuntar la nova alcaldessa, la qual va demanar confiança al poble per arribar fins al final del present mandat. "Tinc una altra manera de fer, jo", manifestava Gournay.
Per la seva banda, el cap de l’oposició, Josep Borràs, de Junts per Pont de Molins - Compromís Municipal (CM) i germà de l’exalcalde, va confessar que se n’alegrava que el batlle s’hagués alliberat de les pressions rebudes. Junts, però, afirmava que "quan un es presenta d’alcalde ha de saber tot el que li vindrà a sobre i, a ell, li ha pogut la pressió".
Pere Borràs confessava, a través d’un escrit a la pàgina web municipal que s’havia passat "tota la vida a l’ensenyament i, ara, en la maduresa, a l’ajuntament, intentant aplicar l’experiència pedagògica a la política municipal". Un dels seus objectius era "substituir la paraula manar per coordinar: aconseguir potenciar els valors individuals de cada membre de l’equip (polítics, administratius, treballadors, oposició…) amb una tasca compartida comuna. Fer sentir -afegia dient- a tota la població propietària del poble i responsable del seu progrés".
La Cooperativa Ricardell
Una de les darreres gestions que feia Pere Borràs com a alcalde molinenc va ser la preservació de l’edifici de l’antiga Cooperativa Ricardell. "Amb l’alcalde Pere Borràs hem visitat l’edifici de l’antiga cooperativa de Pont de Molins. És un espai amb moltíssimes possibilitats; i hi ha un ajuntament amb molts projectes i ganes d’aprofitar-les", expressava el diputat provincial, Joan Plana, a través de les xarxes socials, pocs abans de la dimissió de Borràs. Plana va afegir que "des de la Diputació de Girona, estem al costat dels ajuntaments per tirar endavant projectes que milloren la vida i els serveis dels pobles de la demarcació".
