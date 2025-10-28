Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ramaderia

El malestar ramader arriba a les oficines comarcals d'agricultura

Bales de palla impedeixen l'accés a les delegacions de la Conselleria a Figueres i altres localitats

Palla abocada a la porta de l'oficina d'Agricultura de Figueres.

Palla abocada a la porta de l'oficina d'Agricultura de Figueres. / Empordà

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

El malestar dels ramaders catalans és més que evident. Les crítiques cap a la feina duta a terme fins ara per part del departament d'Agricultura per aturar la crisi de la dermatosi nodular que afecta, sobretot, les explotacions de l'Alt Empordà i que amenaça la resta del país, han anat en augment. Aquest dimarts, les queixes s'han convertit en fets, amb l'abocament de bales de palla davant les portes d'accés a diverses delegacions de la Generalitat.

Les primeres imatges conegudes han estat les de les oficines de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. En el cas de Figueres, les bales han estat dipositades a l'avinguda Vilallonga, on el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es va traslladar temps enrere després d'haver ocupat un altre local de lloguer al carrer Ramon Muntaner.

L'acció de protesta a l'oficina del Pla de l'Estany

L'acció de protesta a l'oficina del Pla de l'Estany. / Empordà

Fonts del sector ramader no descarten augmentar el to de les protestes en els pròxims dies.

