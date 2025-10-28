Ramaderia
El malestar ramader arriba a les oficines comarcals d'agricultura
Bales de palla impedeixen l'accés a les delegacions de la Conselleria a Figueres i altres localitats
El malestar dels ramaders catalans és més que evident. Les crítiques cap a la feina duta a terme fins ara per part del departament d'Agricultura per aturar la crisi de la dermatosi nodular que afecta, sobretot, les explotacions de l'Alt Empordà i que amenaça la resta del país, han anat en augment. Aquest dimarts, les queixes s'han convertit en fets, amb l'abocament de bales de palla davant les portes d'accés a diverses delegacions de la Generalitat.
Les primeres imatges conegudes han estat les de les oficines de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. En el cas de Figueres, les bales han estat dipositades a l'avinguda Vilallonga, on el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es va traslladar temps enrere després d'haver ocupat un altre local de lloguer al carrer Ramon Muntaner.
Fonts del sector ramader no descarten augmentar el to de les protestes en els pròxims dies.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Desallotgen dues classes i la cuina de La Salle Figueres per una possible fuita de gas
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- “Figueres, ciutat de merda”
- La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: 'S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat