L'alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, és guardonat per la seva antiguitat

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha fet un homenatge als primers batlles de la democràcia de tot l’estat, un dels quals és Moradell

Pere Moradell, aquest dilluns. / Empordà

Marc Testart

Torroella de Fluvià

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va retre, aquest dilluns, un homenatge als primers alcaldes de la democràcia de tot l’estat, en un acte que s’emmarcava dins de la celebració dels 45 anys de la federació. Es volia agrair a aquells que van obrir el camí del municipalisme, des d’aquelles primeres eleccions locals del 1979. Entre els guardonats, hi havia l’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell.

El batlle va destacar, en el discurs que va haver de fer davant dels assistents a la trobada, que ha hagut de treballar molt al llarg de prop de mig segle per refer el seu municipi. "Heu sigut l’escola en la que ens hem format tots", va subratllar la presidenta de la FEMP, María José García Pelay, qui va agraïr la seva vocació de servei públic.

