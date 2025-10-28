Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern espanyol destina 660.000 euros a la compra de vacunes contra la dermatosi nodular

El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència per lluitar contra el virus

Dos veterinaris injectant la vacuna contra la dermatosi a un vedell.

Dos veterinaris injectant la vacuna contra la dermatosi a un vedell. / Departament d'Agricultura

ACN

Figueres

El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència de les actuacions sanitàries necessàries per adquirir vacunes per lluitar contra la dermatosi nodular. En concret, es destinaran 660.000 euros per la compra de les dosis. El govern espanyol recorda que la vacunació d'emergència és una "pràctica essencial" per frenar la propagació del virus que afecta els bovins.

L'objectiu és immunitzar els animals propers als 18 brots detectats a les comarques gironines. De moment, només s'està vacunant els bovins situats a 50 quilòmetres dels tres radis, però s'ha demanat a la Unió Europea ampliar el perímetre.

El govern espanyol ha afegit que, amb aquesta adquisició, també s'està preparant per si, en un futur, cal vacunar en altres àrees.

