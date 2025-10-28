Funerària Vicens: més d’un segle de servei i compromís amb les famílies empordaneses
Una empresa nascuda a Figueres, amb vocació comarcal, que combina tradició, innovació i tracte humà
Quan Xavier Vicens Codina (Figueres, 1949) parla de la seva feina, no ho fa només com a empresari. Ho fa com algú que ha crescut entre el silenci i la serenor dels comiats, entre la responsabilitat i el respecte més profund per la vida i la memòria de les persones. Representa la tercera generació de Funerària Vicens, empresa que l’any passat va superar el seu primer segle d’història al servei de Figueres i l’Alt Empordà, al costat de la seva esposa Teresa Burgas i dels seus fills, que encarnen ja la quarta generació al capdavant del negoci familiar.
De la fusteria als tanatoris moderns
La història de Funerària Vicens comença l’any 1924, quan Joan Vicens Juanola es fa càrrec de la fusteria i funerària Llandrich, ubicada al carrer Nou, 20-22, de Figueres. Amb el temps, l’empresa va absorbir la funerària Moncanut, l’única que disposava d’un auto fúnebre a la ciutat.
Amb Antonio Vicens Salellas, fill del fundador i regidor de l’Ajuntament de Figueres, la firma va iniciar una nova etapa i es va traslladar al carrer Clerch i Nicolau, consolidant-se com una referència de servei i serietat.
El pas següent va arribar amb la creació, l’any 1992, del primer tanatori amb crematori de la demarcació de Girona, al passeig del Cementiri de Figueres. Set anys més tard, el 1999, es va constituir la societat Funerària Alt Empordà, i el 2012 s’hi va sumar una moderna sala de cerimònies. En els darrers anys, l’empresa ha ampliat la seva presència amb nous tanatoris a Llançà (2018) i la Jonquera (2020).
Un esperit que perdura
«El nostre objectiu sempre ha estat oferir un servei humà, proper i digne», explicava Xavier Vicens Codina durant el centenari de la companyia, recordant les paraules del seu pare: «Cada família mereix sentir-se acompanyada com si fos l’única». Aquest esperit de discreció i empatia continua sent el pilar fonamental de la casa cent anys després. Els actuals responsables, Xavier i Joan Marc Vicens, han sabut combinar la tradició familiar amb una gestió moderna, que aposta per espais acollidors, serveis personalitzats i atenció integral a les famílies. «Continuem treballant amb el mateix esperit dels avis —afirmen—, estar al costat de la gent en els moments més difícils, amb respecte i serenor. Els espais han d’ajudar a acomiadar-se des de la calma i el record, no des de la pressa».
Cent anys de confiança
El centenari de Funerària Vicens, celebrat el 2024, va servir per reconèixer no només la trajectòria d’una empresa familiar, sinó també el vincle profund amb la seva comunitat. Els actes commemoratius van reunir clients, treballadors i amics en un homenatge al compromís i la confiança que han consolidat el prestigi de la marca.
«El més important és la confiança que ens han donat les famílies durant tantes generacions», asseguren. «Perquè darrere de cada servei hi ha històries de vida, d’amor i d’agraïment»
Amb un equip consolidat i la mirada posada en el futur, Funerària Vicens segueix fidel a la seva missió: oferir un servei que combini professionalitat, sensibilitat i tradició. Cent anys després, el seu nom continua sent sinònim de respecte, confiança i humanitat a tot l’Empordà.
