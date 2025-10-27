Aigua
Roses trigarà "dies o setmanes" a solucionar els problemes amb l'aigua i caldrà continuar-la bullint
Estan fent un canvi en el sistema d'abastament per evitar que un paràmetre superi el límit recomanat
Maria Garcia
L'Ajuntament de Roses trigarà "dies o setmanes" a solucionar els problemes amb l'aigua potable. Fins llavors, el consistori recomana continuar bullint-la abans de consumir-la, o deixar-la ventilar 24 hores. El motiu és que van trobar un paràmetre, els trihalometans (THM), que va superar els límits recomanats. L'alcalde rosinc, Josep Maria Martínez, ha indicat que estan implantant un nou sistema per passar del gas clor al diòxid de clor per tal de rebaixar els THM, però que es necessiten "dies o setmanes" per finalitzar el procés. La causa és que les pluges de la primavera van arrossegar molta matèria orgànica al pantà de Boadella. En barrejar-se amb el clor desinfectant, s'han produït més gasos dels habituals.
Els trihalometans (THM) són un grup de subproductes de la desinfecció que es formen a l'aigua quan reaccionen amb el clor les partícules de matèria orgànica que no s'han eliminat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) dicta que aquest valor no pot superar els 100 μg/L. En el cas de Roses, segons l'Ajuntament, s'ha superat "esporàdicament i ocasionalment" aquest valor.
La causa és que les pluges de la primavera van arrossegar molta matèria orgànica al pantà de Darnius-Boadella. En barrejar-se amb el clor desinfectant, s'han produït més gasos dels habituals i no es compleixen els límits establerts per l'OMS. Tot i això, des de l'Ajuntament de Roses recalquen que "no té efectes sobre la salut".
El gerent en funcions d'Agbar, Lluís Sala, ha exposat que, des d'inicis d'estiu, un paràmetre, el carboni orgànic total, "ha estat per sobre dels màxims de l'any passat". Des del mes de maig s'han anat aplicant diferents mesures, i s'ha anat controlant la qualitat de l'aigua. No obstant això, a finals d'estiu, es va arribar a una concentració "inèdita", "de fins a un 50% superior al màxim de fa un any, que no s'havia registrat mai", segons Sala.
Per això, seguint les indicacions del Departament de Salut, van fer la recomanació a la ciutadania de no consumir l'aigua de l'aixeta sense prendre mesures de prevenció. D'una banda, s'ha de bullir l'aigua durant un minut en un lloc ventilat o amb extractor. També es pot guardar l'aigua de l'aixeta en un lloc ventilat durant unes 24 hores en una gerra oberta o un envàs sense tapar. D'altra banda, per a les dutxes i banys, es recomana reduir el temps si estan situades en zones poc ventilades; i mantenir aquests espais airejats.
Per tal de solucionar la problemàtica, Sala ha recalcat que estan fent un canvi en el desinfectant que utilitzen per sanejar l'aigua. Fins ara s'emprava el clor gas, i ara es passarà al diòxid de clor, "perquè no reacciona i no forma aquestes substàncies". Ara bé, el gerent en funcions d'Agbar ha assenyalat que el procés de substitució s'ha de fer "a poc a poc" perquè si es fes de cop, apareixerien "altres problemes de qualitat a la xarxa".
L'alcalde de la població, Josep Maria Martínez, ha afegit que es trigarà "dies o setmanes" a finalitzar el procés de substitució i que mentrestant s'han de seguir les recomanacions. "L'aigua es pot beure de l'aixeta, no és recomanable, però si es beu un got d'aigua no passa res. Si els trihalometans estiguessin de manera constant, durant molts i molts anys, sí que podria tenir efectes sobre la salut, per això recomanem que es bulli l'aigua o es deixi ventilar", ha recalcat.
El director d'Agbar Costa Brava, Albert Ruart, ha destacat que tenen la xarxa de Roses "completament monitorada" i que "de seguida" que van detectar les anomalies, van aplicar mesures correctores i de control. Així, per exemple, han augmentat la periodicitat de les analítiques de trihalometans a dos cops per setmana, en comptes de només una vegada com es feia fins ara.
Crítiques de l'oposició
El grup municipal ERC-Som Roses va denunciar que l'Ajuntament havia trigat "cinc dies" a comunicar públicament els problemes amb l'abastament d'aigua. Preguntat sobre la crítica de l'oposició, l'alcalde ha refusat fer declaracions i només ha afirmat que "en cap cas" es va trigar a informar els veïns.
