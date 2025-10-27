Castelló d'Empúries
En marxa la rehabilitació del pont de l’Avinguda de la República Catalana d’Empuriabrava
Els treballs, amb una durada prevista de sis setmanes i un pressupost de més de 630.000 euros, obligaran a tallar el pont al trànsit a partir del 3 de novembre i durant sis setmanes
Castelló d'Empúries ha iniciat aquest dilluns les obres de rehabilitació del Pont de l’avinguda de la República Catalana d'Empuriabrava, una actuació considerada clau per millorar la seguretat, la funcionalitat i la imatge urbana d’aquesta infraestructura, que connecta zones essencials del municipi.
Segons ha informat l’Ajuntament, els treballs suposaran una millora integral de l’estructura constructiva del pont, així com un augment de la seguretat i la funcionalitat tant per als vehicles com per a les embarcacions que hi circulen a sota. Amb aquesta intervenció, el consistori vol reforçar la connexió viària i fomentar una mobilitat més segura i sostenible dins del nucli urbà.
Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les obres, el pont quedarà tallat a la circulació a partir del 3 de novembre i durant un període aproximat de sis setmanes. Durant aquest temps, s'habilitaran itineraris alternatius amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al trànsit.
El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Rubau Tarrés, SAU, amb un pressupost de 631.481,47 euros, i compta amb finançament dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta actuació s’emmarca dins el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD).
Les obres que s’estan duent a terme s’han impulsat a causa de l’estat deficient que presenta el pont. "Igual que el del carrer Migjorn, aquest és un pont vell, de més de 50 anys. El formigó s’ha esquerdat per la part inferior, sovint a causa del pas de les embarcacions. Això ha provocat l’oxidació de les armadures, i per tant el pont s’ha de refer completament", explicava fa unes setmanes a l'EMPORDÀ el tercer tinent d’alcalde, Josep Maria Canet.
En aquest sentit, afegia que està previst "enderrocar el pont vell, fer el nou i aprofitar per assolir el mateix nivell que el pont del carrer Migjorn per a permetre el pas de vaixells una mica més alts".
