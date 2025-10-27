Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aigua

ERC-Som Roses denuncia que l'Ajuntament va trigar "cinc dies" en comunicar públicament els problemes de l'aigua

L'alcalde, Josep Maria Martínez, no vol fer declaracions i només afirma que "en cap cas" es va trigar a informar els veïns

Roses trigarà "dies o setmanes" a solucionar els problemes amb l'aigua i caldrà continuar-la bullint

Una aixeta, en una imatge d'arxiu.

Una aixeta, en una imatge d'arxiu. / Freepik

ACN

Redacció

Roses

El grup municipal ERC-Som Roses ha denunciat que l'Ajuntament va trigar "cinc dies" a comunicar públicament els problemes amb l'abastament d'aigua. Preguntat sobre la crítica de l'oposició, l'alcalde rosinc, Josep Maria Martínez, ha refusat fer declaracions i només ha afirmat que "en cap cas" es va trigar a informar els veïns. Ho ha explicat durant una roda de premsa celebrada aquest dilluns, on s'ha actualitzat tota la informació sobre la problemàtica.

En la mateixa roda de premsa, s'ha informat que es trigarà "dies o setmanes" a solucionar els problemes amb l'aigua potable. Fins llavors, el consistori recomana continuar bullint-la abans de consumir-la, o deixar-la ventilar 24 hores. El motiu és que van trobar un paràmetre, els trihalometans (THM), que va superar els límits recomanats. L'alcalde ha indicat que estan implantant un nou sistema per passar del gas clor al diòxid de clor per tal de rebaixar els THM, però que es necessiten "dies o setmanes" per finalitzar el procés. La causa és que les pluges de la primavera van arrossegar molta matèria orgànica al pantà de Darnius-Boadella. En barrejar-se amb el clor desinfectant, s'han produït més gasos dels habituals.

Notícies relacionades i més

El segon a la dreta, l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, durant la roda de premsa d'aquest dilluns.

El segon a la dreta, l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. / Maria Garcia

El director d'Agbar Costa Brava, Albert Ruart, ha destacat que tenen la xarxa de Roses "completament monitorada" i que "de seguida" que van detectar les anomalies, van aplicar mesures correctores i de control. Així, per exemple, han augmentat la periodicitat de les analítiques de trihalometans a dos cops per setmana, en comptes de només una vegada com es feia fins ara.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents