Ramaderia
Dermatosi nodular a l'Alt Empordà: camí de les 3.000 vaques sacrificades
Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
La crisi de la dermatosi nodular contagiosa va camí de provocar el sacrifici de tres milers de vaques a l'Empordà. Abans del darrer brot, confirmat divendres per la Generalitat a Castelló d'Empúries, ja s’havien sacrificat més de 2.500 caps de bestiar (entre l'Alt Empordà i Cassà de la Selva). Concretament a la comarca altempordanesa s'han sacrificat 2.344 caps de bestiar, segons dades del Ministeri d'Agricultura, una xifra a les que s'hi hauran de sumar els animals en els nous brots confirmats.
Abans d'aquest última granja, els darrers casos positius dels quals el departament d’Agricultura a Catalunya tenien constància corresponen a sis granges de l’Alt Empordà, que en estar a la mateixa zona afectada prèviament, no obliguen a ampliar el radi de restriccions. Aquests nous brots se sumen als 10 notificats fins ara, amb la qual cosa ascendirien a 17 les explotacions de bovins (més un divuitè a Cassà del la Selva), contagiades des que es va detectar el brot, el passat 3 d’octubre a Castelló d’Empúries. Les mateixes mesures de seguretat es mantenen entorn d’una explotació de la comarca d’Osona (ja a la província de Barcelona), que va ser declarada sospitosa aquest dimarts però que finalment els tests realitzats al bestiar han donat negatiu. "A Osona el problema que més preocupa en aquest moment és el de la gestió dels purins, ja que allà és més difícil tractar-los", observa Raquel Serrat, coordinadora del sindicat agrari Unió de Pagesos, majoritari a Catalunya. L’organització denuncia "la falta de prevenció i la mala gestió del Govern" davant els casos de DNC i demana intensificar la campanya de vacunació del bestiar.
Vacunació contra rellotge
Mentrestant, un equip de 60 veterinaris treballa en la vacunació de 152.000 caps de bestiar a tres zones perimetrades: Castelló d’Empúries, Cassà de la Selva i la frontera amb França (comarques de Cerdanya, Ripollès i Berguedà). La prioritat, segons la Generalitat, és finalitzar la vacunació a la comarca de l’Alt Empordà, on de moment s’ha arribat a una cobertura del 70%. L’ordre de vacunació, ha explicat la Generalitat, davant les queixes d’alguns ramaders, s’estableix en funció de la distància al focus i per categories, donant prioritat a vaques reproductores de llet i carn, i vedelles d’engreixament.
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- “Figueres, ciutat de merda”
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre a l'Alt Empordà
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- ERC 'tira' Figueres i Girona