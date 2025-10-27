Habitatge
La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
També han assenyalat a l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana, que defensa que l'immoble assenyalat és el domicili particular de la seva filla i condemna l’intent, per part de representants de la CUP, d’accedir a un domicili particular
Assemblea per Cadaqués (CUP) ha denunciat que a Cadaqués hi ha nombrosos habitatges d'ús turístic il·legals, entre els quals n'hi ha de propietat de l'alcaldessa, Pia Serinyana, i de la família de Pilar Rahola. El grup municipal ha destacat que el poble excedeix "amb escreix" el nombre de llicències legals per a habitatges d'ús turístic (HUT). Xesco Vallverdú, membre de l'Assemblea, ha explicat que durant l'estiu han fet un cribratge a diferents pàgines d'anuncis i han identificat més de 80 HUT sense llicència. "Entre aquests n'hi ha que són propietat de personalitats del poble, com el marit de Pilar Rahola o la mateixa alcaldessa, Pia Serinyana. Aquest és un fet molt greu, ja que va reformar la seva casa i la va posar per a llogar turístic després de decretar una moratòria de llicències, fent un ús fraudulent d'una llicència d'habitatge compartit", ha denunciat Vallverdú.
Després de la roda de premsa de la CUP, en la qual ha participat el diputat Dani Cornellà, l'alcaldessa de Cadaqués ha fet un comunicat públic negant les acusacions afirmant que l'habitatge en qüestió és el domicili de la seva filla. Serinnya assegura que "rebutja de manera categòrica les acusacions sobre la seva presumpta vinculació amb pisos turístics il·legals o qualsevol altra activitat turística no reglamentada". En el comunicat, l'alcadessa explica explica que "l’habitatge que es va reformar i sobre el qual fa referència el Sr. Vallverdú és el domicili particular de la seva filla" i "condemna l’intent, per part de representants de la CUP, d’accedir al domicili particular de la seva filla, un fet que considera inacceptable, una vulneració de la privadesa i que defineix com un escarni".
Serinyana considera que "aquestes denúncies són infundades, fora de lloc i representen un atac greu i injust contra la seva persona i la seva família".
Les acusacions de la CUP
Vallverdú ha explicat també que altres regidors de l'equip de govern estan vinculats a immobiliàries que anuncien aquests pisos il·legals. "Hem trobat de tot: HUT que es registren com a habitatge compartit —que implica que els propietaris hi han de viure i només poden llogar habitacions—, però a la pràctica lloguen tot l'habitatge sense residir-hi; cases subdividides en tres, quatre o cinc apartaments operant amb una sola llicència; i habitatges que s'anuncien amb un número de llicència fals o, directament, que fan servir el número d'HUT d'una altra casa", ha exposat.
Així mateix, el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha destacat que, segons la Generalitat, Cadaqués només podria comptar amb un màxim de 280 HUT legals, mentre que actualment se'n registren més de 1.000 amb llicència, sense incloure els il·legals. "Aquesta situació provoca una massificació turística que encareix l'habitatge i dificulta que els habitants hi puguin viure", ha assenyalat Cornellà. "Cadaqués és un exemple clar dels problemes que afronta el país: manca d'habitatge, massificació turística i aprofitament dels càrrecs públics per a rèdits personals", ha afegit.
Cornellà també ha denunciat el que consideren una actitud hipòcrita per part de l'equip de govern. "L'estiu passat, la regidora de Turisme proposava fer un estudi per controlar l'afluència turística al poble i evitar que esdevingués un parc temàtic amb problemes d'habitatge, mentre que ells mateixos incompleixen la llei en aquesta matèria", ha afirmat.
Finalment, el diputat ha afegit que consideren que l'Ajuntament s'ha convertit en un ens opac, amb, diuen, una manca total de transparència, recordant episodis com el pas de camions pel Parc Natural del Cap de Creus durant l'estiu passat. En aquell cas, es va demanar una mediació a través del GAIP, però el consistori s'hi va tancar en banda, impossibilitant el diàleg i l'accés a la informació.
