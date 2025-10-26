Ordenances fiscals 2026
Vilafant aposta pels joves emprenedors amb una bonificació del 90% en les taxes municipals
L’Ajuntament adapta les ordenances fiscals al creixement de l’IPC i introdueix ajudes perquè els joves de 18 a 29 anys puguin emprendre amb menys càrrega administrativa
L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026 adaptant-les a l’evolució de l’Índex de Preus al Consum (IPC), que segons l’indicador del mes de juliol del 2025 se situa en el 2,7%.
Aquestes ordenances tenen com a objectiu impulsar l’emprenedoria entre els joves i fomentar la creació de llocs de treball. En aquest sentit, s’ha aprovat una bonificació del 90% perquè les persones d’entre 18 i 29 anys paguin menys pels tràmits administratius, com ara la sol·licitud d’una llicència o la comunicació d’una activitat. Amb aquesta mesura, el consistori vol afavorir la posada en marxa de noves iniciatives empresarials per part dels joves del municipi.
"Hem elaborat unes ordenances que busquen garantir l’estabilitat econòmica del nostre Ajuntament sense augmentar la pressió fiscal sobre els nostres veïns. Hem actualitzat els impostos, taxes i preus públics d’acord amb l’IPC. Cal destacar aquesta bonificació, pensada per facilitar que els joves puguin obrir el seu negoci al nostre municipi. D’aquesta manera, generem noves oportunitats per als i les joves",va ha explicar el regidor de Serveis Econòmics i Hisenda, Víctor Grau, durant el ple extraordinari de dijous passat.
En aquesta mateixa sessió també es va aprovar l’eliminació de la taxa pel canvi de nom del servei d’aigua potable, que fins ara era de 66 euros i que a partir d’ara ja no s’haurà d’abonar.
Finalment, alguns preus públics també s’actualitzen en un 2,7%, en una revisió qualificada pel consistori com a "moderada, tècnica i prudent", ajustada a la inflació i que no suposa cap increment per sobre del cost de la vida.
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- “Figueres, ciutat de merda”
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre a l'Alt Empordà
- Lluís Labairu, Pere Padrosa i Rocío Muñoz participaran al Fòrum Empresarial Peralada
- Aquest és el programa de les Fires de Girona 2025
- ERC 'tira' Figueres i Girona