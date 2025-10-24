Successos
Rescaten cinc tripulants d'una llanxa a Cadaqués en ple temporal amb onades de tres metres i ratxes de 83 km/h
A causa d’una avaria, la llanxa anava a la deriva, i els efectius de Salvament van intervenir
Salvament Marítim va rescatar aquest dijous a la tarda una llanxa motora en situació extrema a prop de la costa de Cadaqués. A bord hi havia cinc tripulants, que es trobaven a la deriva enmig d’un fort temporal.
Quan es va rebre l’avís, pels volts d'un quart de dues de la tarda, la zona registrava ratxes de vent superiors a 83 km/h i onades de fins a tres metres. Tot Catalunya es trobava en alerta per ventades, fet que havia activat l’alerta Ventcat de Protecció Civil.
El centre de Salvament Marítim de Barcelona va coordinar el rescat, mobilitzant la Salvamar Lyra cap a la zona. La llanxa, amb base a Cadaqués, es trobava a la deriva en direcció sud-est, prop de Cadaqués.
Els efectius de Salvament van rescatar els cinc ocupants sans i estalvis. Cap a un quart de tres de la tarda, van aconseguir estabilitzar la barca i, a dos quarts de tres, ja havien començat el remolcatge cap a Portlligat, segons han informat des de Salvament Marítim.
