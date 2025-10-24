Successos
Macrocontrol policial a Borrassà amb gairebé 400 vehicles revisats
L’operatiu conjunt entre Mossos, Policia Nacional i Inspecció de Transports deixa diverses denúncies per excés de pes, velocitat i un positiu en drogues
Un macrocontrol policial a Borrassà va acabar aquest dijous amb gairebé 400 vehicles revisats. L’operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Inspecció de Transports va acabar amb diverses denúncies per excés de pes, velocitat i un positiu per consum de drogues.
L'actuació es va fer a la sortida 4 de l’AP-7 i va mobilitzar una trentena d'efectius i durant hores, els cossos de seguretat van inspeccionar turismes, furgonetes i camions, en un dispositiu integral de trànsit, transports i seguretat ciutadana. El macrocontrol tenia com a objectiu reduir la sinistralitat viària i augmentar la percepció de seguretat als usuaris de la via, i es van dur a terme de forma simultània per matèria de transports, velocitat, alcohol i drogues, així com inspeccions de vehicles i documentació, informen els Mossos.
Els Mossos d’Esquadra, des de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, van detectar diverses irregularitats en matèria de transports. Dotze vehicles van ser revisats, amb cinc denúncies per excés de pes i dues més per manca d’autorització. També van controlar 343 furgonetes, moltes amb un límit de velocitat de 90 km/h, de les quals 65 van ser denunciades i 20 notificades. La velocitat màxima registrada durant el control va ser de 146 km/h.
En paral·lel, van practicar 30 proves d’alcoholèmia, totes negatives, i dues proves de drogues, amb un positiu per cocaïna. A més, els agents van aixecar vuit denúncies per infraccions de circulació del reglament general.
Gos de raça perillosa sense permís ni xip
La Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres de la seva banda va intervenir en tres vehicles i va escorcollar vuit persones. Una de les actuacions més destacables va ser contra un conductor que portava un gos de raça perillosa sense autorització ni xip i situat al seient davanter sense subjecció, fet que va derivar en diverses denúncies.
La Policia Nacional va identificar 32 persones i va emetre dues citacions per infraccions de la Llei d’Estrangeria, mentre que Inspecció de Transports va aixecar tres actes per treballar sense estar donats d’alta, que seran traslladats a Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya.
