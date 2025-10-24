Gastronomia
Els productors pesquers de cap de Creus cuinaran als mercats gironins per apropar el peix de proximitat
Dos cuiners participaran a les sessions gastronòmiques on s'elaboraran receptes i donaran a conèixer les característiques de cada espècie
L’Organització de Productors Pesquers pretén promocionar el producte i la feina del sector pesquer
L’Organització de Productors Pesquers del Cap de Creus OPP-96 promocionarà el peix de proximitat i de temporada per donar a conèixer la feina del sector pesquer i promoure el consum més conscient, sostenible i saludable amb demostracions gastronòmiques als mercat gironins. Cuiners elaboraran receptes i donaran a conèixer les característiques de cada espècie.
Durant el mes vinent inicia el cicle de tres showcookings oberts al públic. Amb el lema "Vine a conèixer l’OPP-96 del Cap de Creus i els seus productes estrella", aquestes demostracions gastronòmiques tindran lloc als principals mercats de les comarques gironines, en un entorn que simbolitza millor que cap altre la connexió entre el mar, la cuina i el consumidor.
El president de l’OPP-96, Antoni Abad, destaca que "jornades així són importants per fer arribar el nostre producte i donar-lo a conèixer al consumidor i incentivar així el consum de peix de la nostra costa entre la població".
Els showcookings es faran els dissabtes de novembre de les 10 h a les 11.30 h, i comptaran amb la participació de cuiners locals que elaboraran receptes senzilles, saboroses i inspirades en el peix capturat a la zona del Cap de Creus.
Figueres, Olot i Girona
El cuiner Gregory Abella s’encarregarà de les sessions gastronòmiques de Figueres i Olot i Tomàs Brull farà la de Girona.
Els cuiners elaboraran receptes com ara bunyols de molla i maire amb allioli suau, arròs de canana i daus de lluç o rogers farcits de llagostins i musclos amb crema de marisc, entre altres.
A mésde tastar els plats, els assistents podran conèixer les característiques de cada espècie, consells per a la seva preparació i informació sobre les pràctiques sostenibles que promou l’OPP-96 Cap de Creus.
"Campanyes com aquesta ens ajuden a sensibilitzar el consumidor i mostrar-li les bondats d’un peix tan proper com el del Cap de Creus"
El primer serà el 8 de novembre a El Balcó del Mercat, a Figueres, l'espai a plaça Catalunya. El 15 de novembre seran a Olot, a la plaça Mercat, i el 29 de novembre al Mercat del Lleó de Girona.
La divulgadora gastronòmica i encarregada dels showcooking, Àgata Albero, detalla que "campanyes com aquesta ens ajuden a sensibilitzar el consumidor i mostrar-li les bondats d’un peix tan proper com el del Cap de Creus, valorar el territori i l’ofici que hi ha al darrere i fer consciència que sense pescadors no hi ha peix i sense peix no hi ha salut".
