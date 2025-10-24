Ramaderia
Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
Govern i Ministeri, però, han acordat aixecar les restriccions a Osona, ja que el focus sospitós ha resultat ser negatiu
El Departament d'Agricultura ha confirmat un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Castelló d'Empúries que eleva a divuit el total de focus detectats a Catalunya. Tot i aquest nou positiu, no es modifiquen les restriccions ni els radis de protecció. La campanya de vacunació avança amb 125.000 dosis administrades, i el Departament d'Agricultura ha enviat a la Comissió Europea un pla per poder ampliar la vacunació a altres zones de Catalunya. A banda, s'han aixecat les restriccions a Osona, després que el cas notificat aquesta setmana s'hagi confirmat que és negatiu. El Govern assenyala que destinarà 4 milions d'euros en ajuts per garantir la sostenibilitat i repoblació de les explotacions afectades.
El nou cas confirmat de dermatosi en una explotació de Castelló d'Empúries eleva a divuit el total de focus detectats a Catalunya: disset han estat a la comarca de l'Alt Empordà i un al Gironès. En aquesta explotació s'hauran de sacrificar 56 animals, perquè n'hi ha tres que han donat positiu. Tot i aquest nou cas, el radi de protecció i les restriccions actuals no es modifiquen.
En paral·lel, l'administració ha presentat a la Comissió Europea el Pla Vacunal per contenir la malaltia, consensuat amb el Ministeri d'Agricultura. Un cop aprovat, permetrà vacunar més enllà del radi de protecció establert, prioritzant les zones amb més risc per la proximitat amb els focus actuals i les característiques del bestiar. La previsió és que cobreixi uns 500.000 animals del Pirineu, la Catalunya Central i algunes comarques de Lleida.
Aquestes setmanes, més de 60 equips de veterinaris estan treballant en els tres radis de protecció, on ja s'han administrat 125.000 dosis. Per garantir l'ampliació de la vacunació a noves zones, després de l'aprovació del pla per part de la Comissió Europea, el Departament rebrà 140.000 vacunes més en els "pròxims dies" i fins a 250.000 vials addicionals durant la primera setmana de novembre.
Aixecades les restriccions a Osona
A més, després d'una nova avaluació de riscos, el Departament i el Ministeri han acordat aixecar les restriccions a Osona, ja que el cas sospitós notificat aquest dijous ha resultat negatiu.
El Departament ha volgut agrair la tasca dels equips veterinaris i la col·laboració dels ramaders i del conjunt del sector, que estan contribuint "de manera decisiva" a contenir la propagació del virus.
A més, el Govern ha anunciat un paquet de suport de 4 milions d'euros destinat a garantir la sostenibilitat de les explotacions afectades, que inclou ajuts econòmics immediats, assistència tècnica i suport per a la repoblació de les granges un cop controlats els focus.
La Dermatosi Nodular Contagiosa és una malaltia vírica que afecta el bestiar boví i que, tot i ser altament contagiosa entre animals, no es transmet als humans ni condiciona el consum de llet ni de carn.
