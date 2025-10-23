Educació
L’escola de Vilanant canviarà de nom per homenatjar Modesta Pous, la mestra que va fer possible l’existència del centre
La iniciativa "servirà per celebrar, durant l’any 2026, el centenari de l’escola", explica l’alcaldessa, Anna Palet
L’Ajuntament de Vilanant va celebrar un ple extraordinari, el dilluns 13 d’octubre, en el qual va prendre la decisió de rebatejar l’escola del poble que, l’any vinent, esdevindrà centenària. "Fins ara, l’escola s’ha dit Escola Tramuntana de Vilanant. Un nom bonic, sí, però força genèric -com tantes altres escoles de la comarca. Creiem, però, que la nostra escola es mereix un nom més singular, que expliqui d’on venim i què simbolitza per al nostre poble. I aquest nom el vam trobar gairebé en un tancar i obrir d’ulls", va explicar l’alcaldessa de Vilanant i Taravaus, Anna Palet (Junts), afegint que, amb el pas del temps i, gràcies a les converses i reunions mantingudes amb l’equip docent, especialment des que la directora, Sílvia Cazorla, va veure que compartien plenament la mateixa idea: donar a aquest edifici el nom de Modesta Pous, una mestra, una dona, un referent. L’any 2026, se celebrarà el centenari de la inauguració de l’edifici i serà, llavors, quan es canviarà la placa commemorativa.
Modesta Pous va ser mestra de Vilanant durant més de cinquanta anys, "un període excepcionalment llarg i significatiu per a l’època", segons Palet. La seva trajectòria està documentada ja l’any 1899, tot i que alguns escrits de la mateixa Modesta indiquen que exercia des del 1891. Era la mestra de les nenes, ja que, en aquell temps, les escoles eren separades per sexes: una per als nens i una altra per a les nenes. Els documents de l’època destaquen que l’escola de nenes, sota la direcció de la senyora Modesta, tenia un nivell educatiu excel·lent, fruit de la seva dedicació, vocació i gran capacitat pedagògica.
Modesta Pous va ser mestra de Vilanant durant més de 50 anys entre els segles XIX i XX
Cap als anys 1918-1922, i ja a les portes de la seva jubilació, Modesta Pous va adreçar-se a l’Ajuntament de Vilanant amb l’objectiu d’instar a la construcció d’una nova escola, ja que els edificis existents no reunien les condicions adequades. Gràcies a la seva insistència, a la cessió (segons fonts orals del poble) de terrenys familiars i a la implicació de tot el poble, el projecte va esdevenir realitat. El consistori va adquirir els terrenys i el conjunt de la població es va bolcar en les obres de construcció.
La història
L’actual edifici de l’escola de Vilanant es va inaugurar el dia 15 de maig de 1926, per la festa de Sant Isidre. Modesta Pous es va jubilar uns anys després, l’any 1928, però, malgrat ser nascuda a Darnius, el seu compromís amb el poble no es va aturar aquí. Durant la Guerra Civil Espanyola, davant de l’exili de molts mestres, Modesta -juntament amb el capellà del poble- va tornar a posar-se al capdavant de l’escola per tal d’assegurar que els nens i les nenes de Vilanant continuessin rebent educació i perquè l’escola no desaparegués.
"Gràcies a la seva vocació i al seu compromís amb el poble, Modesta Pous és, avui, un símbol de la dedicació, la perseverança i l’esperit educador que encara defineixen la nostra escola", informava al plenari municipal l’alcaldessa Palet.
Aquesta reflexió ja va sorgir dins de l’equip de govern dels anys 2013-2015, quan el govern municipal va considerar que calia que l’escola estigués més arrelada a la història del poble. "Una manera de fer-ho podia ser, justament, a través d’un canvi de nom que donés a l’edifici i al centre educatiu el reconeixement i la singularitat que mereixen", recorda Anna Palet.
Tant l’Ajuntament de Vilanant com l’equip directiu i docent de l’escola Tramuntana van estar d’acord, des del primer moment, en la necessitat i oportunitat d’aquest canvi de nom.
D’acord amb el procediment establert, la proposta formal corresponia a l’escola. Així, la direcció del centre va presentar la iniciativa davant del Consell Escolar, celebrat el mes de juny passat, on la proposta de canvi de nom va ser aprovada per unanimitat dels assistents.
A l’escola pública de Vilanant, actualment, hi ha uns trenta alumnes
"L’acta del Consell Escolar ha estat tramesa a l’Ajuntament, i en aquest ple municipal, en donem coneixement i plantegem la proposta per tal que el Ple l’aprovi formalment, si així s’escau, i poder iniciar els tràmits pertinents amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per fer efectiu el canvi de nom. Amb aquest acord, Vilanant vol reconèixer la figura i la tasca de Modesta Pous, i consolidar així un lligam històric i emocional entre el poble i la seva escola, una escola viva, arrelada i plena de futur", llegia l’alcaldessa.
ZER Empordà
A l’escola de Vilanant, actualment, hi ha uns trenta alumnes agrupats per comunitats. L’agrupació escolar rural (ZER) Empordà està formada, en aquests moments, per cinc escoles: Cistella, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Pont de Molins i Vilanant. Totes les escoles de la ZER es troben en pobles rurals petits al voltant de Figueres. Actualment, la ZER té un total de 150 alumnes i 24 docents.
Les seves escoles són públiques, petites i de poble. El seu entorn natural és un recurs ric i molt proper, ple de possibilitats educatives. Alguns dels seus pobles són considerats micropobles i, per això, la diversitat de recursos culturals i de teixit social és més limitada que en una ciutat; per això es genera la necessitat de convertir les nostres escoles en una veritable comunitat que aprèn, i que esdevé motor cultural del municipi. Si a l’escola, com a motor cultural i de canvi, li sumem el treball en xarxa que ens ofereix la ZER, esdevé una vertadera oportunitat de teixir una gran comunitat que col·labora, aprèn i intervé en un context natural i social tan interessant com és l’Empordà.
