Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar

El cos, localitzat el 28 de novembre de 2024 per uns pescadors, no duia documentació ni cap objecte personal que permetés el seu reconeixement

Redacció

L’home que va ser localitzat sense vida al pantà de Darnius-Boadella el 28 de novembre de l’any passat ha estat finalment enterrat en un nínxol de beneficència al cementiri de Figueres. Tot i els esforços de la investigació, encara no ha estat possible esbrinar-ne la identitat, segons ha avançat el diari El Punt Avui.

El cos va ser trobat per uns pescadors flotant a l’aigua, sense documentació ni cap objecte personal que permetés identificar-lo. Es tractava d’un home d’uns 40 anys, d’alçada considerable, amb calvície frontal, ulleres, algunes dents absents i vestit amb una jaqueta verda caqui, pantalons foscos i sabates de mudar. Duia a la cintura, per la part del davant, un dispositiu per subjectar algun objecte —que no es va trobar— i que podria haver servit de llast per mantenir-lo enfonsat.

L’autòpsia va determinar que la causa de la mort va ser asfíxia per immersió i no es van detectar signes de violència. Els investigadors consideren com a hipòtesi principal que l’home s’hagués llançat voluntàriament a l’aigua, tot i que no s’ha pogut aclarir com va arribar fins al pantà. Els Mossos d’Esquadra van revisar els accessos i els voltants sense localitzar cap vehicle relacionat amb ell. També van contactar amb taxistes i empreses d’autobusos, però no van obtenir cap pista.

L'única pista: una llista de la compra en francès

L’únic indici trobant va ser un paper manuscrit amb una llista de la compra en francès. Això va orientar la investigació cap a països francòfons, però les empremtes dactilars enviades a França, Bèlgica, Suïssa i Holanda no van donar cap resultat. Ara, la policia espera que l’anàlisi d’ADN pugui oferir noves pistes a través de les bases de dades compartides del sistema Schengen.

Abans de disposar-ne, els Mossos havien considerat que podria tractar-se de Marc Jaskulski, un ciutadà holandès de 37 anys desaparegut l’abril del 2024, amb trets físics similars i una jaqueta gairebé idèntica. No obstant això, es va descartar la coincidència, ja que Jaskulski tenia marques d’una operació que el mort del pantà no presentava.

Així doncs, la identitat de l’home, la seva procedència i el motiu pel qual duia aquell estri a la cintura continuen sent un enigma. Davant la impossibilitat de trobar familiars i per motius logístics, el jutjat va ordenar la seva inhumació al cementiri de Figueres.

