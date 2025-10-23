Ramaderia
Dermatosi nodular a l'Empordà: el 80% dels bovins i el 51% de les granges del primer radi ja han rebut la vacuna
Fins ara s'han administrat 110.000 dosis del vaccí
El Departament d'Agricultura ha informat que el 80% dels bovins i el 51% de les granges del primer radi ja han rebut la vacuna contra la dermatosi. En total, en aquest perímetre, hi ha uns 93.000 caps de bestiar i unes 800 granges. Segons la normativa de la UE, per poder aturar els buits sanitaris, cal arribar al 75% d'animals i al 95% de granges, i cal que passin 21 dies des de la injecció del vaccí. Paral·lelament, s'està avançant en la immunització del segon perímetre i aquest dimecres va començar la vacunació del tercer radi, segons la Conselleria. En total, s'han posat 110.000 dosis, la qual cosa suposa una mitjana de 7.333 vacunes diàries. Actualment, hi ha disset brots detectats que han obligat a sacrificar un total de 2.495 bovins.
La vacunació del bestiar boví situat als tres radis d'afectació avança. Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, s'ha injectat el vaccí al 80% dels animals i el 51% de les granges ubicades a un perímetre de 50 quilòmetres de Castelló d'Empúries. En aquest àmbit, hi ha uns 93.000 bovins i unes 800 granges.
Pel que fa al segon radi, que abraça els 50 quilòmetres a la rodona de Cassà de la Selva (Gironès), es va incrementant el ritme d'immunització "a mesura que s'acaba el primer radi", segons el Departament.
Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres es van començar a injectar els vaccins al tercer radi, que engloba les comarques d'Osona, Berguedà i Cerdanya. En aquest cas, s'han de vacunar a conseqüència dels tres brots confirmats a la Catalunya del Nord.
El primer focus de dermatosi nodular es va detectar el 3 d'octubre a Castelló d'Empúries. Sis dies després, el 9 d'octubre, va començar la vacunació. Des de llavors, s'han inoculat 110.000 dosis de vacunes, la qual cosa representa una mitjana de 7.333 injeccions diàries. En total, hi ha 60 equips de veterinaris treballant en els tres perímetres.
El Departament també informa que aquest dilluns van rebre 110.000 vacunes; i a finals d'aquesta setmana arribaran 140.000 més. La previsió és rebre un altre lot de 250.000 dosis la primera setmana de novembre.
L'objectiu de la vacunació és assolir la immunitat de grup. Per aconseguir-ho, cal esperar 21 dies des de la injecció del vaccí i arribar a vacunar el 75% d'animals i el 95% de les granges del perímetre d'afectació. Aleshores es podrà demanar a la Unió Europea que s'aturin els buidatges sanitaris. Quan s'arribi a aquest escenari, si apareix un positiu en una explotació, només s'haurà de sacrificar l'animal contagiat, i no tota la granja com passa ara.
Actualment, hi ha setze brots a l'Alt Empordà i un al Gironès. A més, s'està pendent d'un possible positiu a Osona, que seria el primer brot fora de les comarques gironines. Per precaució, s'han restringit els moviments d'animals en un radi de 50 quilòmetres de la granja osonenca que podria tenir un contagi. En total, els disset focus han obligat a sacrificar 2.495 bovins.
