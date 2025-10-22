SOM Roses vol dispensadors d’aigua als centres educatius i als casals de gent gran
El grup municipal reclama al govern "més lideratge i mesures concretes" davant la crisi de l’aigua, que ja dura més de dues setmanes
El grup municipal de SOM Roses ha presentat una proposta a l’Ajuntament de Roses per tal que el consistori assumeixi el subministrament temporal i gratuït de dispensadors d’aigua a tots els centres educatius i casals de gent gran del municipi, almenys mentre duri el problema amb l’aigua de la xarxa. Després de més de dues setmanes des que es va fer pública la recomanació de no beure aigua de l’aixeta a Roses, el partit liderat per l’exalcalde i portaveu Joan Plana i Sagué alerta que “molts veïns i veïnes s’han vist obligats a recórrer a l’aigua embotellada. Aquesta situació afecta tothom, però té un impacte especialment rellevant en col·lectius com els infants, joves i la gent gran, així com en equipaments públics com les escoles o els casals, on la despesa addicional sovint recau sobre els propis centres o sobre els usuaris”.
Sense proactivitat del Govern
SOM Roses lamenta que, “malgrat la importància del problema, l’Ajuntament no hagi actuat amb proactivitat ni ha tingut l'activitat informativa que la situació requeria. Fins ara, l’activitat del govern municipal s’ha limitat a comunicacions escasses i no ha adoptat mesures efectives per ajudar la ciutadania a pal·liar les conseqüències de la crisi de l’aigua ni per donar suport als equipaments més afectats”.
Segons el portaveu de SOM Roses, Joan Plana, “parlem d’un servei essencial com és l’aigua, que és competència directa de l’Ajuntament. Cal que el consistori actuï amb responsabilitat i lideratge per ajudar la ciutadania i garantir que cap centre ni cap persona gran hagi d’assumir costos extres per una situació que no han provocat.”
SOM Roses considera que l’Ajuntament “ha d’estar al costat de la ciutadania i actuar de manera proactiva i transparent davant d’una problemàtica que afecta el dia a dia de moltes famílies”. La mesura proposada, expliquen en un comunicat, “és temporal i de caràcter urgent, i hauria d’aplicarse almenys mentre es mantinguin les restriccions de consum d’aigua de la xarxa”.