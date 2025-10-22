Successos
Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
Hi ha 9 detinguts d'entre 19 i 53 anys a les comarques de Girona, Ponent i Almeria
Els Mossos, juntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària de Catalunya, han desmantellat, entre l'agost i aquest octubre, un grup dedicat al contraban de vehicles sostrets amb la finalitat de fer-los arribar a Gàmbia, principalment. La investigació ha permès detenir nou homes entre 19 i 53 anys. Els fets es remunten al 2023, quan els agents observen un augment del mateix tipus de robatori i del mateix model de vehicle afectat: un SUV d'un fabricant asiàtic. Durant el 2024, aquesta tendència va augmentar progressivament, amb 137 denúncies per sostracció a tot Catalunya i 38 vehicles recuperats. En els primers mesos del 2025, la dinàmica va continuar, amb 118 sostraccions a Catalunya i 31 recuperacions de vehicles.
La majora de vehicles no acabaven abandonats, sinó en camps o naus industrials, a l'interior de contenidors preparats per ser enviats per comerç marítim, habitualment cap a països africans.
La investigació va tenir un punt d'inflexió el 22 de juliol d'enguany, quan els Mossos van localitzar en una nau industrial de Girona una desena de vehicles sostrets que estaven a punt d'introduir-se al mercat il·lícit. Els agents de la DIC de Girona van determinar que entre un i dos cops al mes es recollien vehicles sostrets, que posteriorment es traslladaven dins de contenidors amagats entre ferralla.
En aquest context, els agents van identificar algunes persones i vehicles implicats en la trama, a més de la càrrega d’un contenidor que va arribar a Tànger. Interpol va avisar la policia marroquina, que en inspeccionar-lo va trobar quatre vehicles sostrets a la Ràpita, Roses i França.
Com robaven el vehicle?
Els investigadors van determinar que els sospitosos utilitzaven un sistema que feia creure al cotxe que s’estava obrint amb la clau original. Un cop el tenien, el traslladaven a un terreny on amagaven els vehicles en contenidors marítims, fins a gestionar-ne l’enviament cap a l’Àfrica.
Primera explotació del cas a Castelló i Almeria
La DIC de Lleida i el Servei de Vigilància Duanera van descobrir una infraestructura activa dedicada a la sostracció de vehicles per enviar-los a Gàmbia. Els autors modificaven o eliminaven les identificacions del vehicle i els barrejaven amb mercaderia genèrica per evitar-ne la detecció.
El grup utilitzava una nau industrial a Huércal de Overa (Almeria) com a centre logístic. Allà carregaven els vehicles en contenidors durant caps de setmana i festius per evitar inspeccions. Després els enviaven per via marítima fins a Gàmbia.
El 6 d’agost, els investigadors van detectar quatre contenidors sospitosos i, en verificar-ho, van localitzar 15 vehicles sostrets amb un valor de 300.000 euros.
Arran d’això, van detenir tres persones a la nau d’Almeria, entre les quals un dels responsables de gestionar la flota de vehicles sostrets.
Equip conjunt d’investigació entre Girona i Lleida
Les DIC de Girona i Lleida van crear un equip conjunt amb el Servei de Vigilància Duanera per localitzar i inspeccionar contenidors sospitosos. Van confirmar la gran capacitat logística de l’organització, que feia servir diversos punts del territori com Riudellots de la Selva o Montsó per guardar vehicles abans d’enviar-los.
Vint dies després de la primera explotació, els agents van detectar un nou enviament amb dos vehicles sostrets més.
Set detinguts més i set vehicles recuperats en una segona explotació
El 18 de setembre, els agents van entrar a la nau de Montsó i van recuperar set vehicles sostrets. El mateix dia, van detenir sis membres del grup a Girona, Salt, Cassà de la Selva i Lleida.
Tots els arrestats, juntament amb un darrer detingut a Manresa, estan acusats de més de quaranta robatoris, contraban internacional i pertinença a organització criminal. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
