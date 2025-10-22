Equipaments
L'Escala invertirà 600.000 euros en la reforma de la Casa del Mar per millorar l'atenció dels serveis socials
Les obres a l’edifici que acollirà aquests serveis podrien començar a mitjan any que ve
L’objectiu és millorar l’atenció social i, pal·liar la manca d'equipaments al municipi
L’Ajuntament de l’Escala ha anunciat la reforma de la Casa del Mar, un emblemàtic edifici que es convertirà en la nova seu dels serveis socials. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar les instal·lacions actuals, que han quedat obsoletes, i també vol significar un primer pas per potenciar nous equipaments al municipi que responguin a les necessitats de la comunitat.
La regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, ha explicat que el projecte de reforma ja està acabat, pel que fa al disseny i la distribució dels espais. La idea és oferir unes instal·lacions que no només siguin funcionals, sinó que també siguin acollidores i dignes per a les persones que utilitzen els serveis. La regidora ha manifestat el seu optimisme de veure realitzat el projecte aquesta legislatura: el projecte està inclòs als pressupostos de l’any que ve i podria començar a mitjan 2026. Una part del finançament de la reforma es garantirà a través d’una subvenció del Pla general d’obres d’uns 200.000 euros. A més, l’Ajuntament està tocant portes a la Generalitat per explorar altres vies de finançament.
Un espai emblemàtic
La Casa del Mar, que originalment era un espai dedicat a la Confraria del Pòsit de Pescadors, ha estat poc conservada i ha quedat obsoleta. Ara, es vol transformar en un espai digne i funcional per a serveis socials, lluny de l’estigmatització que sovint acompanya aquesta àrea. Aquesta reforma no només busca millorar les condicions de treball dels serveis socials, sinó també alliberar l’edifici de Can Maset per a futurs projectes ambiciosos, i on en principi s’havia previst tirar endavant un auditori i una biblioteca.
El futur de Can Maset
L’edifici està previst que sigui enderrocat i que pugui albergar un nou equipament encara per definir del tot. Suport comunitari L’Ajuntament de l’Escala pretén respondre a les necessitats actuals de la comunitat, adaptant-se a les demandes creixents d’espai i serveis. La Casa del Mar es convertirà així en un nou punt de referència per a l’Acció Social, un espai que convidi a la participació i al suport comunitari. La reforma de la Casa del Mar preveu una distribució específica dels serveis en cada planta, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la funcionalitat.
La reforma preveu la creació d’espais polivalents, despatxos per a treballadors socials, aules de formació i una recepció accessible. A més, es mantindrà el jutjat de pau a la tercera planta, i es destinaran altres espais a entitats locals. Aquesta nova distribució vol facilitar l’accés a serveis essencials i fer que l’espai sigui més acollidor per a totes les persones, no només per aquelles en situació de vulnerabilitat. La regidora detalla que a la planta baixa s’ubicarà l’espai de recepció administrativa i els serveis d’Oficina d’Habitatge i de Més60, adreçat a la gent gran, i s’ha decidit finalment ubicar aquí el servei d’igualtat, amb una entrada independent per darrere. Tots aquests espais estaran situats a peu de carrer un accés directe i fàcil a la ciutadania, promovent la seva participació i facilitant l’atenció a aquelles persones que necessiten suport immediat, destaca.
Tres plantes, diversos serveis
La primera planta acollirà despatxos per a treballadors socials i educadors socials d’atenció primària. També hi haurà aules de formació i sales polivalents per a activitats comunitàries. Aquesta distribució permetrà una millor interacció entre professionals i usuaris, així com la realització de tallers i activitats que fomentin la cohesió social. La segona planta estarà destinada a despatxos per a serveis itinerants que provenen del Consell Comarcal, així com a altres serveis especialitzats. Aquesta ubicació és important perquè permetrà a professionals que treballen en diferents àrees col·laborar i coordinarse de manera més efectiva.
Finalment, a la tercera planta es mantindrà el jutjat de pau, que ara és a la segona planta i obtenir un espai polivalent per a la confraria de pescadors que fa uns anys es va traslladar a la zona del Port i que estaria destinat a entitats locals. "Aquest espai pot servir com a punt de trobada per a diverses organitzacions, fomentant la col·laboració entre elles", apunta De Cruz
