Alerta per vent i mala mar a l'Alt Empordà: es preveuen ratxes de vent de més de 70 km/h

També s'esperen onades de més de 2,5 metres a la Costa Brava

El fort vent afectarà molts punts de la província.

El fort vent afectarà molts punts de la província. / Arxiu

Eva Batlle

Girona

L'Alt Empordà i les comarques gironines estan en alerta de cara a dijous per un avís de fort vent i mala mar. Protecció Civil ha activat l’alerta per ratxes que podrien superar els 72 km/h a gairebé tot el territori, amb l’excepció del Baix Empordà. El vent bufarà de component oest, especialment intens al nord del Cap de Creus, al Pirineu i Prepirineu gironí i a les comarques interiors.

A la Costa Brava, l’alerta de mala mar també està activada, amb onades importants que poden superar els 2,5 metres i, per tant, complicar la navegació i les activitats al litoral.

Protecció Civil recorda que, després de dies de pluja, el terreny està moll en punts de Catalunya i molts arbres poden estar inestables, amb risc de caiguda de branques i despreniments. L’episodi de fort vent i mala mar arriba amb força i convé extremar la prudència, especialment en desplaçaments i activitats a l’aire lliure.

