La Trobada al Coll de Manrella compleix 47 anys homenatjant Lluís Companys
La 47a trobada ha comptat amb el catedràtic de Literatura Joan Ferrerós
La Trobada al Coll de Manrella, a la Vajol i Agullana, ha complert 47 anys homenatjant el president Lluís Companys. Un any més, desenes de persones s'han reunit al peu del monument dedicat al president màrtir per assegurar-se que la història no cau en l'oblit.
La 47a trobada, que es dur a terme el 19 d'octure, va comptar amb els actes tradicionals de: l'arribada de la Flama de la Llibertat, una ofrena floral, l'entrega del guardó Memorial Coll de Manrella i una Vermutada popular. També hi van haver els parlaments de Roger Torrent Serra, mebre de l'executiva de Plataforma per la Llengua, Daniela Grau Humbert, militant associativa, social i política nord-catalana i Joan Ferrerós, catedràtic de Literatura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Figueres enalteix les entitats i personatges singulars en el Dia de Ciutat
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025