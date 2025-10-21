Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Trobada al Coll de Manrella compleix 47 anys homenatjant Lluís Companys

La 47a trobada ha comptat amb el catedràtic de Literatura Joan Ferrerós

Homenatge a Lluís Companys al Coll de Manrella.

Homenatge a Lluís Companys al Coll de Manrella. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Agullana / La Vajol

La Trobada al Coll de Manrella, a la Vajol i Agullana, ha complert 47 anys homenatjant el president Lluís Companys. Un any més, desenes de persones s'han reunit al peu del monument dedicat al president màrtir per assegurar-se que la història no cau en l'oblit.

La 47a trobada, que es dur a terme el 19 d'octure, va comptar amb els actes tradicionals de: l'arribada de la Flama de la Llibertat, una ofrena floral, l'entrega del guardó Memorial Coll de Manrella i una Vermutada popular. També hi van haver els parlaments de Roger Torrent Serra, mebre de l'executiva de Plataforma per la Llengua, Daniela Grau Humbert, militant associativa, social i política nord-catalana i Joan Ferrerós, catedràtic de Literatura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents