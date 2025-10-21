Benestar
Tres-centes persones participen en les primeres Jornades de Benestar, Salut i Consciència, a l'Empordà
Impulsades per la naturòpata i directora de Qualia Centre Wellness, Míriam Monteys, van incloure xerrades i activitats de moviment a Figueres, Peralada, Llançà i Castelló d'Empúries
La primera edició de les Jornades de Benestar, Salut i Consciència, celebrada la setmana passada a diferents indrets de l'Empordà, han estat un èxit absolut. Amb uns tres-cents assistents, les jornades, impulsades per la naturòpata i directora de Qualia Centre Wellness, Míriam Monteys, van incloure diferents xerrades i activitats en moviment. Amb el lema Poder Personal, Plenitud i Pau Interior, aquest projecte volia oferir eines i experiències que ajudessin a millorar el benestar físic, mental, emocional i espiritual, tot convidant a reconnectar amb la part més essencial de cadascú. Míriam Monteys explica que durant les jornades va detectar "molt interès tant per part de les persones assistents, que han considerat aquestes activitats molt necessàries, com per part d'entitats culturals, ajuntaments i establiments turístics". Això podria donar peu a organitzar "altres esdeveniments semblants o fer xerrades sobre creixement personal".
Durant les jornades, els assistents van poder participar en diferents activitats de moviment com ara marxa nòrdica, ioga del riure, qi gong barrejat amb ball africà, connexió amb el mar i la natura o gestió de les emocions a través de la pintura i la creativitat. També se'ls va oferir introducció a la meditació de forma molt senzilla amb el mindfulness, recomanacions d'alimentació en funció de la constitució de cada persona, segons la medicina de l'Índia així com coneixement de plantes medicinals que tenim al nostre territori i autoconeixement a través dels arquetips per desenvolupar tot el nostre poder personal, plenitud i pau interior.
Una de les curiositats que van detectar els organitzadors és que moltes persones que van participar a les jornades mai havien entrat en els espais on es realitzaven les activitats: Claustre de Sant Domènec de Peralada, l'auditori Caputxins de Figueres, el convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries o la platja de Canyelles i la Casa de Cultura de Llançà.
