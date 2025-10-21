Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Set nous brots de dermatosi en granges de l'Alt Empordà

Un veterinari administrant la vacuna de la dermatosi en una granja empordanesa

ACN

Figueres

El Departament d'Agricultura ha informat que s'han detectat set nous focus de dermatosi a l'Alt Empordà. Com que els casos estan propers als altres brots confirmats, no es modifica el radi de protecció de 50 quilòmetres. Ara, en total a les comarques gironines, hi ha disset explotacions contagiades pel virus. Setze a l'Alt Empordà, i una al Gironès. Segons la conselleria, la prioritat és accelerar la vacunació dels 152.000 caps de bestiar que hi ha en els dos radis de protecció. Malgrat que s'han immunitzat al voltant del 70% dels animals del radi de l'Alt Empordà; les explotacions que han detectat els nous casos també hauran de sacrificar tots els bovins per garantir la contenció de la malaltia.

Un veterinari amb la vacuna que subministrarà al bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular Contagiosa.

Unió de Pagesos demana "responsabilitats"

El sindicat Unió de Pagesos demana que s'assumeixin responsabilitats per la manca de previsió i de planificació a l'hora de gestionar la dermatosi nodular. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha lamentat que "no ha funcionat· el sistema de prevenció: "No han fet la seva feina, ni s’havien llegit el reglament". Serrat deixa clar que no demanen dimissions, sinó responsabilitats perquè "el sistema ha fallat". A més, lamenten el retard en aconseguir les vacunes, i la lentitud a l'hora d'injectar-les. Segons càlculs del sindicat, s'han immunitzat una mitjana de 90 vaques al dia. També reclamen, per prevenció, que es vacunin tots els bovins de Catalunya per erradicar el virus i evitar més sacrificis d'animals.

