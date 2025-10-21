Vins
Neix Clos de Basella, un nou celler de l'Empordà que aposta pel territori
Els germans Isaac i Oriol Parés impulsen a Siurana d'Empordà un projecte de vins ecològics i biodinàmics que suposa la "metamorfosi" de Vins de Taller
Els nous responsables del celler tenen la intenció de reempeltar els ceps de varietats foranes amb raïms autòctons, i han adquirit terrenys amb vinyes velles de carinyena a Garriguella, a més de fer proves en terreny volcànic a la vall de Llémena
Alfons Petit
"Quan vam arribar aquí per primera vegada vam quedar fascinats per l'entorn, pel paisatge, per les vinyes, per la posta de sol... L'indret ens va captivar". Els germans Isaac i Oriol Parés explicaven amb aquestes paraules la sensació que van experimentar quan van conèixer l'espai de Siurana d'Empordà que avui és la seu de Clos de Basella, el celler de vins ecològics i biodinàmics que han posat en marxa i que presentaven aquest dilluns a la tarda en societat, en un acte al qual van assistir desenes de persones del món del vi i de la gastronomia en general.
Després d'aquella primera impressió i d'estudiar les possibilitats del projecte, els germans Parés es van decidir a adquirir el que aleshores era Vins de Taller i en van iniciar una "metamorfosi" el resultat de la qual ara han començat a mostrar. "Vam comprar Vins de Taller fa aproximadament dos anys, i en aquest temps hem estudiat com mantenir els punts forts de l'anterior celler, però també fer-hi canvis per acostar-lo més al territori, per arrelar-lo més a l'Empordà", detallava Oriol Parés.
Oriol Parés és oncòleg i treballa a la prestigiosa Fundació Champalimaud de Lisboa. "Feia temps que teníem ganes de fer alguna cosa plegats, i vam pensar que el món vitivinícola, amb el qual teníem vincles familiars, era ideal", explicava dilluns el seu germà Isaac, fundador i director executiu de l'empresa d'alimentació per a animals Gosbi i impulsor del projecte L'Amant, que agrupa productes gastronòmics de les comarques gironines (formatges, olis, patès, carns, melmelades, confitures, mel, etc.) i té la base d'operacions a la finca L'Arbreda de Sant Martí de Llémena, on hi ha la formatgeria l'Aubreda i s'està construint un trull d'oli per a l'Olivina.
Decidits a treballar junts, els germans Parés es van posar d'acord amb Antoni Falcón per comprar-li Vins de Taller, el celler de vins ecològics i biodinàmics que havia impulsat feia una vintena d'anys a Siurana d'Empordà. "Va ser un projecte molt innovador en el seu dia, amb unes vinyes espectaculars i un edifici bioclimàtic, i a l'Isaac i a mi ens va semblar que era un molt bon punt de partida per fer allò que volíem fer", deia Oriol Parés. Això va ser fa dos anys, i des de llavors un equip de persones ha treballat per produir aquesta "metamorfosi", liderat pels enòlegs Àngela Salvi, que ja treballava a Vins de Taller, i Carles Muray, que s'hi ha incorporat amb l'arribada dels Parés.
L'objectiu principal de la transformació ha estat apostar encara més pel territori, per l'arrelament del celler a l'Empordà en general i al seu entorn en concret. Per això se li ha canviat el nom ("Clos de Basella es correspon amb la denominació d'un nucli de Siurana", detallava Oriol Parés), i s'ha creat un nou logotip en el qual es reprodueix l'anomenada roseta o flor d'aigua, un símbol que s'acostumava a esculpir a les façanes de les cases i que té relació amb la fertilitat de la terra, amb el sol, amb la vegetació...
Un altre vessant d'aquesta aposta pel territori s'anirà aplicant en els propers mesos i consisteix en el reempelt de les vinyes que hi ha a la finca de Siurana d'Empordà per eliminar-hi les varietats internacionals que s'hi van plantar en el seu moment i apostar per raïms autòctons. De moment, Clos de Basella té al mercat quatre vins, els blancs Eos (garnatxa blanca i viognier), Janus (viognier) i Gris (garnatxa gris) i el negre Selene (garnatxa negra i syrah). Però aquesta oferta evolucionarà a mesura que el reempelt de les vinyes elimini les varietats viognier, syrah i merlot que hi ha a la finca, que passarà a tenir només garnatxa blanca, negra i roja i picapoll blanc. Clos de Basella ha adquirit a més terrenys a Garriguella amb vinyes velles de carinyena ("de 60, 70 o 80 anys", va dir Muray), i a la finca l'Arbreda de la Vall del Llémena estan fent proves amb diferents varietats: "És un terreny volcànic, en una zona on plou molt però on l'aigua s'escola molt ràpid, de manera que no sabem què hi pot funcionar millor. És la nostra R+D", apuntava l'enòleg.
Els canvis en els vins de Clos de Basella no tindran a veure només amb l'aposta per les varietats autòctones, sinó que també està evolucionant la manera de treballar el raïm. Com explicava Àngela Salvi, "fins ara elaboràvem amb unes tècniques potser més convencionals i ara ens encaminem a fer vins més purs, més vius, que reflecteixin més la personalitat de les diferents varietats, que en puguem captar l'essència".
Clos de Basella, que no forma part de la DO. Empordà perquè el municipi de Siurana en queda fora, també té la intenció de desenvolupar una important oferta enoturística. "És la tercera pota del projecte, al marge dels canvis tècnics i en les varietats de raïm", apuntava Oriol Parés, que afegia que "som un celler familiar, amb una producció limitada, i l'única manera de sobreviure és fer arribar el producte al consumidor final. I una bona manera d'aconseguir-ho és que ens vinguin a conèixer".
Segons les dades dels responsables del celler, que ja ofereixen diverses experiències enoturístiques a través de la seva pàgina web (www.closdebasella.com), en els últims mesos s'ha multiplicat per cinc el nombre de visitants a Clos de Basella, i la seva intenció és continuar progressant per aquest camí. "En altres indrets del món on també es produeix vi, aquesta mena de propostes són molt habituals, i obtenen molt bona resposta. Aquí no hem de ser menys, perquè estem elaborant uns productes de molta qualitat, dels quals ens hem de sentir tots plegats molt orgullosos", afegia Isaac Parés.
En l'acte de presentació d'aquest dilluns, després dels parlaments dels responsables del nou celler per explicar-ne els detalls, els assistents van poder tastar els vins de Clos de Basella, i també una selecció de l'àmplia varietat de productes gastronòmics de L'Amant.
