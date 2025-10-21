L'enginyer figuerenc Jordi Agustí és el nou director general de Recursos Hídrics de la Generalitat
Actualment dirigia el Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona i havia estat responsable de l'ACA i Fisersa
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, acaba de fer un fitxatge de pes per al seu departament, amb el nomenament de l'enginyer figuerenc Jordi Agustí com a nou director general de Transició Hídrica. Agustí té un extens currículum professional relacionat amb la gestió de l'aigua i és considerat un dels referents del sector. Aquests darrers anys ha treballat intensament en la lluita contra la sequera i la recerca de projectes que permetin millorar l'aprofitament dels recursos, entre ells l'Aiguaneix impulsat des del Consorci de la Costa Brava Girona i la Generalitat.
Amb Jordi Sargatal
Jordi Agustí va néixer a Figueres el 1960 i comartirà feina en el Departament de Territori amb un altre figuerenc, el naturalista Jordi Sargatal, Secretari de Transició Ecològica. Agustí Ha exercit càrrecs de responsabilitat en institucions com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de la que en va ser director entre els anys 2013 i 2019. Fins ara ha estat el gerent del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, depenent de la Diputació de Girona, organisme que coordina el cicle integral de l'aigua a escala supramunicipal.
Anteriorment, havia estat durant vuit anys cap de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics de l’Ajuntament de Roses, com a enginyer municipal. Durant disset anys va treballar a Fisersa, empresa supramunicipal creada per l’Ajuntament de Figueres, gestora de diversos serveis públics i especialment dels serveis del cicle de l’aigua. Primer, com a director tècnic i més endavant com a director-gerent. També va exercir com a enginyer municipal i de l’empresa fabricant de components sinteritzats AMES.
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Figueres enalteix les entitats i personatges singulars en el Dia de Ciutat
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025