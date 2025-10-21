Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'enginyer figuerenc Jordi Agustí és el nou director general de Recursos Hídrics de la Generalitat

Actualment dirigia el Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona i havia estat responsable de l'ACA i Fisersa

Jordi Agustí en un acte a Figueres, la seva ciutat natal

Jordi Agustí en un acte a Figueres, la seva ciutat natal / Santi Coll

Figueres

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, acaba de fer un fitxatge de pes per al seu departament, amb el nomenament de l'enginyer figuerenc Jordi Agustí com a nou director general de Transició Hídrica. Agustí té un extens currículum professional relacionat amb la gestió de l'aigua i és considerat un dels referents del sector. Aquests darrers anys ha treballat intensament en la lluita contra la sequera i la recerca de projectes que permetin millorar l'aprofitament dels recursos, entre ells l'Aiguaneix impulsat des del Consorci de la Costa Brava Girona i la Generalitat.

Amb Jordi Sargatal

Jordi Agustí va néixer a Figueres el 1960 i comartirà feina en el Departament de Territori amb un altre figuerenc, el naturalista Jordi Sargatal, Secretari de Transició Ecològica. Agustí Ha exercit càrrecs de responsabilitat en institucions com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de la que en va ser director entre els anys 2013 i 2019. Fins ara ha estat el gerent del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, depenent de la Diputació de Girona, organisme que coordina el cicle integral de l'aigua a escala supramunicipal.

Anteriorment, havia estat durant vuit anys cap de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics de l’Ajuntament de Roses, com a enginyer municipal. Durant disset anys va treballar a Fisersa, empresa supramunicipal creada per l’Ajuntament de Figueres, gestora de diversos serveis públics i especialment dels serveis del cicle de l’aigua. Primer, com a director tècnic i més endavant com a director-gerent. També va exercir com a enginyer municipal i de l’empresa fabricant de components sinteritzats AMES.

