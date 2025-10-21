Medi Ambient
Els ecologistes llancen un ‘crowdfunding’ per aturar el nou POUM de Cadaqués: “Volem un poble viu, no un parc temàtic sense ànima”
Necessiten recaptar almenys 6 000 € necessaris per presentar al·legacions amb suport tècnic i jurídic
Els col·lectius temen que un increment massiu de nous habitatges agreugi la saturació actual -ja denunciada pel sector- i alteri la forma de vida del poble
Cadaqués afronta una revisió urbanística que els ecologistes denuncien com a punt d’inflexió. El nou POUM de Cadaqués, aprovat inicialment el 18 de setembre de 2025, contempla fins a 654 noves vivendes i desplaçaments d’equipaments clau, una proposta que podria trencar l’equilibri del poble. Davant d’això, entitats com SOS Costa Brava i Amics de la Natura de Cadaqués han impulsat una recaptació col·lectiva online per recollir 6 000 € per afrontar els costos jurídics de la batalla al POUM. “Cada aportació —gran o petita— és un pas més per protegir el que estimem. Volen un cadaqués viu, autèntic i sostenible. No un parc temàtic sense ànima.”. La campanya es pot trobar a GoFundMe amb el títol “SOS Cadaqués: No al nou POUM”.
Model consensuat
Les entitats ecologistes consideren però que aquestes actuacions podrien trencar l’equilibri ambiental, social i paisatgístic del poble i busquen garantir un model de desenvolupament més sostenible i consensuat amb la ciutadania. Alerten que sota la superfície de la normativa s’amaguen greus contradiccions. “Preveuen la construcció de 654 nous habitatges, una xifra desmesurada per al model del poble”, afirma David Tibau, secretari d’Amics de la Natura de Cadaqués.
Punts més polèmics
Els punts més polèmics inclouen: El trasllat del camp de futbol al sector de Portlligat, fet que permetria requalificar els actuals terrenys per a nova edificació; El desplaçament del CAP al barri de Saguarda, allunyat del nucli urbà i en una zona de pendents pronunciats i la modificació de l’Avinguda Caritat Serinyana, amb ampliacions de voreres que podrien posar en perill els plàtans emblemàtics, dels qui es reclama la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local.
L’ajuntament, per la seva banda, defensa que el nou pla incorpora «més del 93% del municipi com a sòl no urbanitzable» i que busca garantir un creixement compatible amb la conservació del paisatge. Davant això, els ecologistes de Cadaqués recalquen que el municipi no és només una destinació turística: és un espai únic, declarat d’interès, que combina patrimoni cultural, identitat local i entorn natural protegit.
Els col·lectius temen que un increment massiu de nous habitatges agreugi la saturació actual -ja denunciada pel sector- i alteri la forma de vida del poble. També insten el ciutadà a consulta els documents del POUM al web de l’Ajuntament de Cadaqués; Participa presentant una al·legació durant el període públic habilitat; dona suport a la campanya de finançament col·lectiu per fortificar la resposta legal i també difondre la iniciativa i fomentar el debat al seu entorn sobre el model de poble que volen.
