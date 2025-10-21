La DOP Oli de l’Empordà preveu una collita millor que la dels anys anteriors
La campanya d'enguany incorpora nous operadors certificats i ja compta amb sis trulls que elaboraran oli d'oliva verge extra
Els productors de la DOP Oli de l'Empordà han iniciat la campanya de collita d'olives amb unes expectatives favorables i preveuen obtenir un oli d’oliva verge extra de molt bona qualitat. A més a més, la campanya d'enguany incorpora nous operadors certificats a la DOP i ja són sis els trulls que elaboraran Oli de l'Empordà: Empordàlia a Pau, EFA Sureda Casanovas a Ullà, Trull Ylla a Cabanes, Celler Cooperatiu d’Espolla, Or de l’Albera a Agullana i ADN Argudell a Espolla.
Després d’anys més inestables i amb una sequera que va afectar el sector, aquest any la climatologia ha afavorit la producció d'olives i es preveu una collita millor que les dels anys anteriors. “Les condicions climàtiques moderades d'aquest any asseguren un bon rendiment i una collita superior”, concreta Simón Casanovas, president del Consell Regulador de la DOP Oli de l’Empordà, en un comunicat de l'entitat. Així mateix, assenyala que ha sigut molt positiva la pluviometria: “Les pluges de finals de 2024 van ajudar que les oliveres tinguin una bona brotada i floració”.
La DOP Oli de l’Empordà
L’oli d’oliva verge extra de la Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà és un oli elaborat a partir de les 3 varietats autòctones i exclusives de la zona DOP: argudell, curivell i llei de Cadaqués, i una varietat tradicional, l'arbequina, que es conrea en la zona des del segle XVIII. La varietat argudell és la majoritària i la que dona la personalitat a l’oli. Per aquest motiu, la seva presència ha de ser majoritària en els olis produïts dins la DOP, amb un percentatge mínim del 51%. Actualment, estan adscrites a la denominació unes 900 hectàrees.
La zona de cultiu es concentra en terrenys de sòls pobres: d'una banda, la serra de l’Albera i la serra de Rodes, al nord; i de l'altra, el Montgrí i les Gavarres, al sud. Es tracta de substrats muntanyosos que configuren una geologia característica, amb granits, pissarres i argiles. La privilegiada ubicació geogràfica empordanesa, a cavall entre la mar Mediterrània i els Pirineus, fa que el clima combini hiverns suaus, estius no massa calorosos i la inevitable tramuntana. Tot plegat ajuda a configurar el marcat caràcter de l’oli de l’Empordà.
La Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà, creada el 2008, certifica la qualitat i l’origen de l’oli d’oliva que es produeix a les dues comarques empordaneses i en alguns municipis del Pla de l’Estany i el Gironès. És una certificació impulsada per l’esforç dels agricultors i elaboradors i avalada pel departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
