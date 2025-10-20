Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques

La investigació segueix oberta i encara no hi ha detinguts

Una agent dels Mossos d'Esquadra.

Una agent dels Mossos d'Esquadra.

Redacció

Redacció

Siurana d'Empordà

La matinada del 20 d'octubre, cap a tres quarts de quatre, els Mossos d'Esquadra va rebre l'avís que s'havia produït un robatori al bar de Siurana d'Empordà. Van esbotzar la porta i es van endur els diners de la màquina escurabutxaques, es desconexi si va ser un o més individus.

Tal com ha pogut saber l'EMPORDÀ uns veïns van sentir crits que venien del carrer i també el soroll d'un cotxe que sortia derrapant. Segons ha informat Mossos, la investigació segueix oberta i encara no hi ha detinguts.

