Transport públic
Territori amplia el servei de bus entre els municipis de l’Albera i Figueres
La millora, que entrarà en funcionament el 20 d’octubre, incrementa les expedicions i dona servei a catorze municipis de la comarca
Els municipis de l’Albera disposaran de més freqüències de bus a partir del 20 d’octubre. El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ampliarà el servei interurbà que connecta els pobles de la zona amb Figueres i Peralada, amb l’objectiu de garantir una millor connexió amb la capital comarcal i els principals serveis de salut, educació i atenció a les persones.
La millora s’ha acordat amb l’operador Ampurdan Bus i permetrà passar de les actuals dues o tres expedicions d’anada i tornada per dia a entre quatre i cinc serveis diaris en dies feiners, de dilluns a dissabte durant tot l’any. Els nous horaris permetran desplaçar-se al matí i tornar al migdia, o bé fer-ho a la tarda i tornar al vespre, en tots dos sentits.
El nou servei beneficiarà un total de 14 municipis de l’Alt Empordà: Vilamaniscle, Garriguella - Delfià, Vilajuïga, Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga - Peralada, Cabanes, Vilabertran, Rabós d’Empordà, Mollet de Peralada, Espolla, Sant Climent Sescebes, Capmany i Masarac - Vilarnadal. Els ajuntaments implicats han consensuat els nous horaris amb el Departament per adaptar-los a les necessitats locals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat que l’ampliació “respon a les peticions dels ajuntaments i usuaris, amb la voluntat d’afavorir la mobilitat sostenible i reduir la dependència del vehicle privat”. Segons el Departament, es calcula que el nou servei podrà atendre fins a 55.000 viatgers anuals.
El projecte suposa un increment de la inversió de 136.000 euros, finançats a través del Fons Climàtic. A més de reforçar les connexions amb Figueres, la millora també facilitarà els desplaçaments dins de l’àrea bàsica de salut Albera Salut, especialment amb el CAP de Peralada.
