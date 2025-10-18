Palau-saverdera
Palau ha de talar el lledoner de la Font Mallola per risc de caiguda
L’Ajuntament palauenc basa la decisió en un informe tècnic que no planteja cap altra alternativa a l’arbre afectat
L’Ajuntament de Palau-saverdera ha de talar el lledoner que hi ha a la zona de jocs infantils de la Font Mallola, basant-se en un informe tècnic. L’informe indica que "l’arbre presenta una inclinació acusada" i que "el risc de caiguda és elevat i especialment perillós", a conseqüència del lloc on és ubicat.
Al peu del lledoner, hi ha un parc infantil -que fa setmanes que està tancat per precaució- i, a sota de la copa de l’arbre, hi ha diverses places d’aparcament, que també estan, ara, tancades.
Juntament amb la inclinació, l’arbre presenta podridures a la soca i un estat de decrepitud que, segons indica el document, el fan susceptible de caure en episodis de pluja o vent.
Es prescindeix de tractaments fungicides per "l’estat avançat de les podridures", es descarta la poda selectiva, perquè "no s’observen rebrotades fortes" i és per això que l’informe recomana la tala: "Atesa la seva ubicació en un sector d’alta afluència de persones i l’estat actual que presenta, es recomana la tallada de l’arbre".
L’Ajuntament de Palau-saverdera ha valorat l’opció de plantar un altre arbre en el mateix punt, però això s’ha descartat, perquè, físicament i tècnicament, no hi ha prou espai per fer-ho viable a llarg termini.
