Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palau-saverdera

Palau ha de talar el lledoner de la Font Mallola per risc de caiguda

L’Ajuntament palauenc basa la decisió en un informe tècnic que no planteja cap altra alternativa a l’arbre afectat

El lledoner afectat de la Font Mallola.

El lledoner afectat de la Font Mallola. / EMPORDÀ

Redacció

Redacció

Palau-saverdera

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha de talar el lledoner que hi ha a la zona de jocs infantils de la Font Mallola, basant-se en un informe tècnic. L’informe indica que "l’arbre presenta una inclinació acusada" i que "el risc de caiguda és elevat i especialment perillós", a conseqüència del lloc on és ubicat.

Al peu del lledoner, hi ha un parc infantil -que fa setmanes que està tancat per precaució- i, a sota de la copa de l’arbre, hi ha diverses places d’aparcament, que també estan, ara, tancades.

Juntament amb la inclinació, l’arbre presenta podridures a la soca i un estat de decrepitud que, segons indica el document, el fan susceptible de caure en episodis de pluja o vent.

El lledoner afectat de la Font Mallola. | EMPORDÀ

El lledoner afectat de la Font Mallola. / EMPORDÀ

Es prescindeix de tractaments fungicides per "l’estat avançat de les podridures", es descarta la poda selectiva, perquè "no s’observen rebrotades fortes" i és per això que l’informe recomana la tala: "Atesa la seva ubicació en un sector d’alta afluència de persones i l’estat actual que presenta, es recomana la tallada de l’arbre".

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha valorat l’opció de plantar un altre arbre en el mateix punt, però això s’ha descartat, perquè, físicament i tècnicament, no hi ha prou espai per fer-ho viable a llarg termini.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents