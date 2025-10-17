Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els pagesos demanen més veterinaris per accelerar la vacunació

Aquest 16 d'octubre es va confirmar un nou focus a Cassà de la Selva que ha obligat a ampliar l'estratègia de contenció

Sobre l'origen del nou brot del Gironès, experts apunten que és plausible que s'hagi infectat a través del transport d'un animal malalt

Vacunació en una granja de vaques de llet a l'Alt Empordà.

Vacunació en una granja de vaques de llet a l'Alt Empordà. / Departament d'Agricultura

ACN

Figueres

El Gremi de la Pagesia Catalana reclama més "celeritat" en la vacunació dels caps de bestiar situats a 50 quilòmetres de les explotacions afectades per la dermatosi nodular. Fins ara, s'havien detectat nou brots a l'Alt Empordà, però aquest dijous es va confirmar un nou focus a Cassà de la Selva. Aquest salt ha obligat a ampliar l'estratègia de contenció, i ara també s'hauran d'aplicar mesures en un radi de 50 quilòmetres de la granja de Cassà. El portaveu del Gremi, Jordi Ginabreda, demana al Govern que "deixi vacunar també els veterinaris privats" per anar més de pressa. D'altra banda, sobre l'origen del nou focus del Gironès, experts apunten que és plausible que s'hagi infectat a través del transport d'un animal malalt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents