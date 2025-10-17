Ramaderia
La dermatosi nodular contagiosa s'estén fora de l'Empordà: tres casos a la Catalunya Nord i un a Cassà de la Selva
L'explotació gironina té 151 vaques de les quals 4 han resultat afectades
El Departament d'Agricultura ha anunciat un nou cas de dermatosi nodular contagiosa a Cassà de la Selva, en una explotació amb 151 vaques de les quals 4 han resultat afectades. És el desè focus que es troba a Catalunya i obliga a modificar el radi de protecció perquè els nou primers estaven a l'Empordà. Tres focus més detectats a la Catalunya del Nord també obliguen a recalcular el radi, on caldrà prendre les mateixes mesures de contenció i limitació de moviments que en els 50 primers quilòmetres. Agricultura afirma que l'estratègia de vacunació haurà d'avançar per cobrir els caps de bestiar de la zona de vigilància. En previsió, el Departament ja havia demanat nous lots de dosis de la vacuna per tal de cobrir els nous radis.
El ramader de Cassà de la Selva afectat pel nou focus de la malaltia ha estat notificat aquest mateix dijous de la situació. El Departament d'Agricultura ha assegurat que comptarà amb totes les mesures de suport que ha anunciat el Govern, incloent-hi el suport psicològic per part del SEM. A més a més, es durà a terme un avançament de les indemnitzacions per als ramaders afectats a través de l'ICF (Institut Català de Finances).
Més vacunes
El procés de vacunació per la dermatosi nodular contagiosa dels caps de bestiar situats dins la zona de protecció a Girona es va reiniciar aquest dijous després de l'arribada del segon lot de vacunes, procedent del fons de reserva de la Unió Europea que gestiona el Ministeri.
En disposar d'aquest segon lot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació finalitzarà la vacunació de tots els animals ubicats en el radi de 50 quilòmetres del primer cas detectat el 3 d'octubre.
"Protegir els animals que són més a prop del brot és clau per contenir la malaltia i evitar que s'estengui en altres zones de Catalunya, tenint en compte que el virus és altament contagiós", ha explicat el conseller Òscar Ordeig.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat