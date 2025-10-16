Opinió
"El Petit Forn de Pa" de Terrades tanca després de més de 100 anys
Una carta de la família Gou-Roig
Després de més de cent anys, oferint el servei de fleca i queviures al poble de Terrades i a gent d'arreu, "El Petit Forn" ha tancat les portes, aquest proppassat 10 d'octubre.
Després de fer gestions tot buscant persones que volguessin continuar oferint aquest servei i de no aconseguir-ho, els propietaris s'han vist obligats, i forçats, a tancar. El fet de no trobar continuïtat i la salut del seu propietari i flequer, han precipitat aquest esdeveniment.
El seu propietari, en Josep Gou, després de 51 anys de professió i, molt a prop de la seva jubilació, ha estat la tercera generació a dedicar-se a l'elaboració del pa artesà fet amb llenya.
Va treballar com a aprenent a la Fleca Porteries de Peralada, a la Fleca Guitard de Banyoles, a la Fleca Tubert d'OIot i a la Fleca de Llorenç Jou de Figueres. De tots ells en va treure un bon aprenentatge i coneixements i, el que és més important, una bona relació i amistat que s'ha demostrat al llarg dels anys en moments puntuals de col·laboració i ajuda.
Posteriorment, va agafar el relleu a la segona generació que eren els seus pares, a Terrades, i amb l'ajuda de la Montse Roig, la seva muller, van obrir un negoci propi, que ha perdurat durant 26 anys, fins al dia d'avui.
Amb tots aquests anys hi ha hagut moltes persones que han confiat en nosaltres. Clients que s'ha mantingut fidels a la nostra manera de fer. Restaurants i botigues que han estat com de la família i, també, gent de pas que ens ha visitat. Han estat uns anys de convivència.
En moments com aquest es remouen els records i s'escalfa el cor per dir-los gràcies! A tots ells, les nostres més sentides gràcies per acompanyar-nos durant aquests anys passats, pel suport en moments de dificultat, per les paraules d'ànim i agraïment, pel servei ofert i per la comprensió i estima rebuts.
Voldríem estendre també aquest agraïment i fer-lo especial, per la Rodrica i el seu marit Radu, una família romanesa que ens han ajudat i han estat uns més de la família i que ara, a causa d'aquest fet, retornen al seu país, Romania, i també a l'Alonso i en Lluís, que han fet el servei de repartir el nostre pa per les diverses botigues i restaurants de la comarca. Gràcies de debò també a ells. Ben segur que ens trobarem a faltar mútuament.
El valor de les coses no està en el temps que duren, sinó amb la intensitat amb què succeeixen. Han estat anys en què hem compartit temps, però també vida, però el temps, sense cap mena de vergonya, engloba tots els esdeveniments, per més entranyables que siguin. Tanquem una etapa laboral, encara que ens costi, per guanyar vida.
Gràcies, novament i endavant, amb ulls il·lusionats i noves esperances!
Família Gou - Roig
