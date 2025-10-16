Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agricultura rep el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa

Ordeig anuncia que la distribució de vaccins dins del radi de protecció a l'Empordà comença "immediatament"

Les vacunes, en una imatge penjada a les xarxes pel conseller Ordeig.

ACN

Figueres

El Departament d'Agricultura ha rebut el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa, que suma nou focus de contagi a Catalunya, tots a explotacions de l'Alt Empordà. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat a través de la xarxa social X l'arribada del segon lot de vaccins. "Comencem immediatament amb la vacunació dins el radi de protecció a Girona", ha indicat. Les últimes quatre explotacions afectades són Peralada, Pedret i Marzà, Palau-saverdera i Vilabertran i, en conjunt, hi ha hagut divuit animals -vaques o vedelles- que han donat positiu al virus. Des de dijous passat, Agricultura està vacunant les granges de la zona per intentar erradicar la malaltia.

