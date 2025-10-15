Jornades
Figueres debat els límits de la protecció en la salut mental i aborda els reptes ètics de l'acompanyament
Les III Jornades Socials per la Salut Mental combinen ponències, taules de debat i testimonis en primera persona
L'acte se celebra a l'Auditori Caputxins aquest 17 d'octubre
L’Auditori del Convent dels Caputxins de Figueres acull aquest divendres 17 d’octubre, les III Jornades Socials per la Salut Mental, organitzades per la Taula Social per la Salut Mental de Figueres. Amb el títol Paternalisme i Paradoxes: entre la sobreprotecció i l’abandonament, la trobada vol generar un espai de reflexió compartida sobre els reptes ètics i pràctics que afronta la salut mental en l’àmbit comunitari.
Ampli programa
El programa combinarà ponències, taules de debat i testimonis en primera persona, i comptarà amb la participació de veus destacades com Josep Maria Fericgla, Gemma Quintana, Joan Canimas, Núria Pi, Fernando Hidalgo i Maria Germà, sota la moderació de l’escriptor i activista Israel Selassie. La jornada s’obre amb la benvinguda institucional de l’Ajuntament de Figueres, amb la participació de les regidores Carme Martínez i Gemma Gironella.
Els continguts giren al voltant de qüestions com la capacitat jurídica, la presa de decisions, la vida independent i el rol dels professionals, amb la voluntat de promoure un model d’acompanyament més inclusiu, responsable i respectuós.
Les activitats vinculades a la iniciativa ja han començat. El passat 7 d’octubre es van dur a terme tallers als instituts de Figueres, adreçats a l’alumnat de 1r de batxillerat, per parlar de salut mental i preparar-los per a la representació de l’obra de teatre Boja, que ha tingut lloc el 16 d’octubre, seguida d’un debat amb participació activa dels joves.
Cloenda, el dia 23 i 30
La cloenda de les jornades serà el 23 d’octubre amb una activitat conjunta amb la Fundació Salut Empordà (FSE): una sessió del cicle FilmÈtica, organitzada amb el suport del Cineclub Diòptria, per continuar aprofundint en les reflexions ètiques al voltant de la salut mental. La inscripció a la jornada principal del 17 d’octubre és gratuïta i es pot formalitzar a través del formulari en línia. Des de la Taula Social per la Salut Mental de Figueres es fa una crida a professionals, famílies, persones usuàries i ciutadania a sumar-se a una mirada compartida, inclusiva i compromesa amb el benestar emocional col·lectiu.
La programació culminarà el 30 d’octubre amb la jornada “El dret a morir dignament: mirades i experiències”, organitzada per Support-Girona a la seu de l’entitat.
FilmÈtica reflexiona sobre la cura i l’acompanyament a l’Hospital
El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de la Fundació Salut Empordà (FSE) organitza, per primera vegada juntament amb la Taula Social per la Salut Mental de Figueres, una sessió del cicle FilmÈtica. L’activitat se celebrarà el proper dijous 23 d’octubre, a les 44 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Hospital de Figueres, en el marc de les III Jornades Socials per la Salut Mental, que enguany aborden els reptes ètics i pràctics de la salut mental comunitària. Aquesta edició se centra especialment en les paradoxes derivades dels comportaments paternalistes. L’entrada és lliure i no cal inscripció prèvia.
El FilmÈtica compta amb la col·laboració habitual del Cineclub Diòptria de Figueres i inclourà la projecció de dos curtmetratges: Esto no me puede pasar a mí (2025), produït per la Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (FEPSM) i Tocada y hundida (2024), dirigit per la figuerenca Maria Valenzuela i Rivas i produït per l’Escola Universitària de les Arts ERAM, que tracta la salut mental des de l’experiència personal de conviure amb un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC).
