Successos
Crema la cuina d'un pis de Figueres
El foc no va deixar cap ferit
Figueres
Els Bomberses van mobilitzar aquest dimarts 14 d'octubre a la nit per un incendi en un habitatge de Figueres. L’avís es va rebre cap a un quart de deu de la nit i alertava d’un foc a la cuina d’un pis situat al carrer de Pere III.
Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers, així com efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En arribar, els Bombers van comprovar que el foc estava confinat a la cuina, ja que la porta i la finestra estaven tancades, fet que havia evitat la propagació de les flames.
Els efectius van extingir l’incendi i van ventilar el pis. No es van haver de lamentar danys personals, tot i que el foc ha cremat completament la cuina, segons els Bombers.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- No tot pot ser prioritat
- Descobreix el torró de l'Empordà que triomfa als concursos més prestigiosos
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor