Successos

Crema la cuina d'un pis de Figueres

El foc no va deixar cap ferit

Una imatge d'una dotació dels Bombers.

Una imatge d'una dotació dels Bombers. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Figueres

Els Bomberses van mobilitzar aquest dimarts 14 d'octubre a la nit per un incendi en un habitatge de Figueres. L’avís es va rebre cap a un quart de deu de la nit i alertava d’un foc a la cuina d’un pis situat al carrer de Pere III.

Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers, així com efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En arribar, els Bombers van comprovar que el foc estava confinat a la cuina, ja que la porta i la finestra estaven tancades, fet que havia evitat la propagació de les flames.

Els efectius van extingir l’incendi i van ventilar el pis. No es van haver de lamentar danys personals, tot i que el foc ha cremat completament la cuina, segons els Bombers.

