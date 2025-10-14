Medi ambient
El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
La cadena alemanya Mare TV emet un reportatge i dona veu al poble
Els Amics de la Natura alerten que han desaparegut el 30% d’aquestes pedres emblemàtiques
Asseguren que el turisme, la decoració domèstica i fins i tot una rotonda a Figueres n’han buidat les platges
Les 'passanelles' -els còdols plans i arrodonits que reboten a l’aigua- formen part del paisatge i la memòria de Cadaqués. Però cada cop n’hi ha menys. El turisme, la decoració domèstica i fins i tot una rotonda a Figueres n’han buidat les platges, assenyalen els ecologistes. Ara, una cadena alemanya se’n fa ressò i el poble engega accions per recuperar-les.
Especulació urbanística, sota el focus
El mes de juny, la cadena alemanya Mare TV va enregistrar un reportatge a Cadaqués, emès recentment, centrant-se en aquesta problemàtica. El programa posa el focus en llocs d’alt valor paisatgístic i natural, com s’ha fet a Cadaqués i la Costa Brava i també ha registrat a altres indrets com Empuriabrava, posant èmfasi també en els efectes de la massificació i les conseqüències del turisme. També va recollir la protesta de SOS Costa Brava que es va fer al municipi cadaquesenc contra l’especulació urbanística.
El documental centra una part destacada a la problemàtica de les pedres passanelles de Cadaqués -aquells còdols plans i arrodonits que antigament eren abundants a les platges locals i que ara es van esgotant a mesura que els visitants se’ls emporten com a record. "Ja se n’ha perdut el 30%", asseguren des de les entitats ecologistes. El documental recull el testimoni de veïns i entitats com Amics de la Natura de Cadaqués, que alerten que aquestes pedres tenen un valor geològic i històric únic.
"Si Dalí fos viu les pedres ja haurien retornat a Cadaqués"
A més, denuncia el fet que molts còdols que es van retirar el 2002 de la platja foren col·locats en una rotonda de Figueres com a homenatge a Dalí, i demanen la seva restitució. Al centre de la rotonda hi ha l'escultura dissenyada per l'artista empordanès Òscar Tusquets, titulada precisament "Homenatge a Salvador Dalí". Des de l'entitat ecologista han previst demanar una reunió amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del municipi per abordar el tema de nou. "Si Dalí fos viu, les pedres ja haurien retornat al seu lloc, Cadaqués", assegura David Tibau, secretari de l’associació.
Història del municipi
En el reportatge, també es destaca l’anècdota dels rajols pintats amb anagrama que es troben a la platja, procedents d’un vaixell que es va enfonsar davant del poble el 1920, segons l’historiador local Juan Manuel Tajedura. Aquestes dues imatges patrimonials -les passanelles i els rajols- s’han convertit en símbols de l’essència de Cadaqués, segons defensen aquestes entitats. "Han anat arribant a la platja al llarg dels anys, arrossegades per les rieres que hi desemboquen".
Amb aquesta cobertura internacional, els defensors del litoral esperen que augmenti la pressió sobre l’administració municipal i que es revisin les sancions vigents per l’extracció de còdols. La visibilitat que dona un mitjà estranger pot capgirar la percepció local sobre la importància de preservar aquests elements naturals, consideren.
Cartells de sensibilització
Gràcies a la pressió ciutadana, l’Ajuntament de Cadaqués va col·locar cartells informatius a les platges advertint que emportar-se pedres pot suposar multes de fins a 350 euros. Tot i que no diuen explícitament "prohibit agafar pedres, volen sensibilitzar", assenyla Tibau. Tot i això remarca que "és habitual veure com els turistes se’ls emporten i han d’avisar-los que això fa contra la normativa de convivència ciutadana".
