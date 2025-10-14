Ramaderia
La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
El Ministeri d'Agricultura ha confirmat quatre nous brots a la comarca
S'aplica el pla de contingència que marca la UE: sacrifici obligatori de tots dels animals afectats i dels que són susceptibles de tenir la malaltia
El Ministeri d’Agricultura ha confirmat quatre nous focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en explotacions ramaderes de l’Alt Empordà, declarats el 13 d’octubre. Els nous casos s’han detectat a: Peralada, en una granja amb 17 caps de bestiar, on s’han trobat dos animals afectats, Pedret i Marzà, amb un ramat de 158 bovins i vuit casos positius, Palau-saverdera, en una explotació amb 575 animals, set dels quals contagiats i Vilabertran, amb 41 caps de bestiar i un animal afectat.
Aquests quatre nous casos se sumen als cinc focus ja declarats entre el 3 i el 9 d'octubre i que afectaven a un total de 688 bovins. Així, des de la primera detecció del focus, el virus de la DNC ja ha afectat 9 explotacions ramaderes empordaneses i a un total de 1.459 bovins. Aquesta malaltia és de declaració obligatòria i s'està aplicant el Pla de Contingència que marca la Unió Europea (UE) que és el sacrifici obligatori de tots dels animals afectats i dels que són susceptibles de tenir la malaltia. La comarca compta amb 800 explotacions ramaderes i 93.000 caps de bestiar.
Vacuna
La vacunació per la DNC es va iniciar el dijous 9 d’octubre i continua fent-se efectiva, a mesura que es reben les dosis del vaccí, per part dels equips de veterinaris, amb l’objectiu de contenir la malaltia en el nucli dels contagis. Les primeres vacunacions es van realitzar en un radi de 3 a 5 quilòmetres des del nucli del primer focus, per fer front a l’àrea amb més intensitat vírica, per després actuar des dels 20 quilòmetres cap endins per crear un efecte barrera. Des del Departament d'Agricultura informen que la vacuna de la DNC és reconeguda per la seva eficàcia i ha estat utilitzada amb èxit en diversos països, on ha contribuït a l’erradicació de la malaltia. No representa cap perill per als humans ni per al medi ambient i no té cap impacte en la qualitat de la carn o la llet.
Dermatosi a Europa
Segons la informació del Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació l'11 de juliol de 2024 la DNC es va declarar al Nord d'Àfrica i d'aquí va passar a Itàlia, el juny de 2025, i després a França, el juliol de 2025. Segons UP que aquesta afecció arribés "era previsible tenint en compte la gestió que s'estava fent fins ara només de traçabilitat i confinament a França". En l'última actualització de la situació per part del govern francès s'han detectat 79 brots i a Itàlia 65
