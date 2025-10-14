Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Memòria històrica

Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944

L'Ajuntament va descobrir una placa commemorativa al carrer Olivera on va néixer el 1901, i Pilar Francès i Rafel Bruguera van oferir una xerrada sobre el personatge

Els alcaldes d'Albons i l'Escala, Josep Ramon Llavero i Josep Bofill, amb el regidor de Cultura, Miquel Guinart, i Pilar Francès, al costat de la placa.

Els alcaldes d'Albons i l'Escala, Josep Ramon Llavero i Josep Bofill, amb el regidor de Cultura, Miquel Guinart, i Pilar Francès, al costat de la placa. / Ajuntament d'Albons

Redacció

Albons

El passat dissabte al migdia, l’Ajuntament d’Albons va retre homenatge a Miquel Costa Saló, albonenc mort en deportació a l'infermeria del camp de Zement, depenent del de Mauthausen, el 27 de març de l’any 1944, amb una injecció de benzina al cor, amb la descoberta d’una placa commemorativa al carrer de l’Olivera. L’acte, que duia per lema Memòria i compromís, va voler recordar la figura de Miquel Costa i reafirmar el compromís del municipi amb la memòria històrica. L’homenatge va comptar amb la presència de l’alcalde d’Albons, Josep Ramon Llavero i de l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill; també dels regidors de Cultura dels dos consistoris, Joaquim Guàrdia i Martí Guinart; del conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, Raimon Trujillo-Coris i del president de l’Associació Triangle Blau, Lluís Fontané.

Alguns dels assistents a l'acte de descoberta de la placa.

Alguns dels assistents a l'acte de descoberta de la placa. / Ajuntament d'Albons

Una hora abans de l’acte, l’escriptora Pilar Francès, que és l'autora del text de la placa, i l'historiador i exalcalde de l'Escala, Rafel Bruguera, van oferir una xerrada sobre la biografia de Miquel Costa Saló i el context històric convuls que li va tocar viure. En aquest sentit, Miquel Costa va passar la infància i l'adolescència a Albons on va fer de paleta. Es va casar amb l'escalenca Miquela Torres Bofill i sempre més va viure a l'Escala. Allà neixeria la seva filla Carme, el 1929. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, s'afilià a la CNT. No va anar al front i el 1938 va marxar a Organyà. Amb la retirada es va exiliar a França, va passar per diferents camps de concentració d'on va sortir per formar part d'una companyia de treballadors estrangers i treballar a la Línia Maginot. El 1940 va ser fet presoner pels alemanys.

L’acte a Albons va reunir nombrosos familiars de Miquel Costa i veïns del poble, que van voler sumar-se a aquest emotiu reconeixement impulsat per l’Ajuntament d’Albons en homenatge a un dels seus fills.

